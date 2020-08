Πολιτική

Τερματισμό των προκλήσεων στην ανατολική Μεσόγειο ζητά ο Μαας

"Ειλικρινή διάλογο" μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ώστε να βρεθεί λύση προτείνει ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Η ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας ώστε να μειωθεί η ένταση στην περιοχή τονίστηκε στη συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, που ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρωτοβουλία της Γερμανίας ως προεδρεύουσας χώρας της ΕΕ συμβάλλει θετικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Εν τω μεταξύ, τερματισμό των προκλήσεων και επίλυση των «επίμαχων ζητημάτων που σχετίζονται με τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και με ειλικρινή διάλογο» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ζήτησε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, λίγο πριν από την αναχώρησή του, νωρίτερα σήμερα, για την Αθήνα και ακολούθως την 'Αγκυρα. Τόνισε δε το «ιδιαίτερο βάρος» που θα έχει η φωνή της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 'Ατυπου Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Βερολίνο και θα ασχοληθεί και με τις σχέσεις EE - Τουρκίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μάας δήλωσε σήμερα τα εξής:

«Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ. Λύσεις για τα επίμαχα ζητήματα που σχετίζονται με τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να υπάρξουν μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και με ειλικρινή διάλογο μεταξύ τους. Οι εντάσεις δεν επιβαρύνουν μόνο τη σχέση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί μόνο να βλάψει όλες τις πλευρές, αλλά πάνω απ' όλα τους άμεσα εμπλεκομένους επιτόπου.

Τα παράθυρα διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει τώρα να ανοίξουν περισσότερο και όχι κλείσουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, αντί νέων προκλήσεων, επιτέλους βήματα χαλάρωσης της έντασης και την έναρξη απευθείας συνομιλιών. Σε αυτό θέλουμε να προσφέρουμε υποστήριξη στο μέτρο των δυνάμεών μας.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ πραγματοποίησε μια σημαντική διαδικασία συζητήσεων με την Τουρκία κατά τους τελευταίους μήνες, την οποία υποστηρίζουμε πλήρως.

Τη σχέση μας με την Τουρκία θα τη συζητήσουμε αυτήν την εβδομάδα στο Βερολίνο, στον κύκλο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. και εκεί η φωνή της Ελλάδας θα έχει ιδιαίτερο βάρος. Αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να αναζητήσω για μία ακόμα φορά τις απευθείας συνομιλίες επιτόπου».