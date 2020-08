Κόσμος

Έφεση κατά της καταδίκης του για την γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα ασκεί ο Μλάντιτς

Σε δέκα κατηγορίες και μία ενδέκατη που επιδιώκουν οι εισαγγελείς καταδικάστηκε και εκτίει ισόβια ο πρώην διοικητής των Σερβοβόσνιων.

Ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των Σέρβων της Βοσνίας Ράτκο Μλάντιτς επέστρεψε σήμερα στο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών για να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, το 2017, για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Ο Μλάντιτς εκτίει ποινή ισοβίων αφού βρέθηκε ένοχος ότι επέβλεψε τη σφαγή 8.000 Μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών το 1995 στη Σρεμπρένιτσα και τις επιθέσεις και τους φόνους αμάχων στη διάρκεια της 43μηνης πολιορκίας της βοσνιακής πρωτεύουσας Σαράγεβο.

Οι δικαστές στη δίκη αποφάνθηκαν πως ήταν υπεύθυνος για σφαγές Μουσουλμάνων της Βοσνίας και για εκστρατείες «εθνικών εκκαθαρίσεων» στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τη δημιουργία μιας Μείζονος Σερβίας από τμήματα της πρώην Γιουγκοσλαβίας, μαζί με τον σερβοβόσνιο ηγέτη Ράντοβαν Κάρατζιτς και τον πρώην πολιτικό της Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Ήταν ο διοικητής των σερβοβοσνιακών δυνάμεων στη διάρκεια του πολέμου που διήρκεσε από το 1992 έως το 1995.

Κατά την έναρξη σήμερα της διήμερης ακροαματικής διαδικασίας, η προδρεύουσα δικαστής Πρίσκα Νιάμπε δήλωσε πως ο Μλάντιτς προβάλλει εννέα λόγους στους οποίους στηρίζει την έφεσή του και ζητεί αθώωση ή επανάληψη της δίκης.

«Η εισαγγελία απαντά πως η έφεση του κ. Μλάντιτς θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της», δήλωσε η δικαστής στις εναρκτήριες επισημάνεις της.

Ο 77χρονος Μλάντιτς εμφανίσθηκε φορώντας μάσκα, την οποία αφαίρεσε έπειτα από λίγα λεπτά. Η διαδικασία μεταδίδεται μέσω βίντεο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Οι δικηγόροι του Μλάντιτς είχαν επιδιώξει να αναβληθεί η εκδίκαση της έφεσης, λέγοντας πως η υγεία του πελάτη τους είναι κακή.

Ο Μλάντιτς καταδικάσθηκε για 10 από τις 11 κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν και οι εισαγγελείς επιδιώκουν μια πρόσθετη καταδίκη του για γενοκτονία.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν πως η καταδίκη του Μλάντιτς πρέπει να διατηρηθεί και πως θα πρέπει να καταδικασθεί και για την 11η κατηγορία, γενοκτονία εναντίον Μουσουλμάνων και Κροατών το 1992 σε πέντε δήμους της Βοσνίας.

Η έφεση του Μλάντιτς εκδικάζεται σε δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη, το οποίο δημιουργήθηκε για να εξετάσει τις εφέσεις και τις υπόλοιπες υποθέσεις του Δικαστηρίου για τα Εγκλήματα Πολέμου στην Πρώην Γιουγκοσλαβία, το οποίο έκλεισε το 2017.

Στον Μλάντιτς θα επιτραπεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο για 10 λεπτά αύριο, Τετάρτη. Οι δικαστές δεν έχουν ορίσει ακόμη ημερομηνία για την απόφαση, η οποία είναι πιθανό να εκδοθεί κάποια στιγμή το 2021.