Πολιτική

Μάας: η παραμικρή “σπίθα” στην ανατολική Μεσόγειο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η εμμονή στην παραβατικότητα δεν οδηγεί πουθενά» δήλωσε ο Δένδιας μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογο του.

Την ετοιμότητα της Ελλάδος να συμμετάσχει σε διάλογο, όχι όμως όταν αυτό γίνεται υπό το καθεστώς απειλών, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με το Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας στην Αθήνα.

"Πολλοί μας συνιστούν σε διάλογο. Μα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι και παραμένει πάντοτε έτοιμη για διάλογο. Όμως δεν υφίσταται υπό το καθεστώς απειλών, υπό το καθεστώς προκλήσεων", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. "Ο βιασμός του δικαίου δε μπορεί και δεν πρέπει να επιτραπεί να αποτελεί βάση διαλόγου".

"Απαραίτητο στοιχείο για διάλογο είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής και ένας σαφές πλαίσιο αναφοράς και το πλαίσιο αναφοράς είναι οι κανόνες διεθνούς δικαίου", σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

"Η συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας το μόνο που κάνει είναι να αποδεικνύει περίτρανα διεθνώς ότι οι αναφορές στο διάλογο και στο διεθνές δίκαιο είναι καθαρά προσχηματικές", ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι διαρκείς απειλές της Τουρκίας "είναι ενδεικτικές για τη λανθασμένη αντίληψη που έχει για την ανθρωπότητα του 21ου αιώνα".

"Η εμμονή στην παραβατικότητα δεν οδηγεί στη δημιουργία δικαίου, για την ακρίβεια δεν οδηγεί πουθενά", σημείωσε.

Ο κ. Δένδιας "εξέφρασε τη βεβαιότητα της ελληνικής κυβέρνησης ότι υπό τη γερμανική προεδρία η Ε.Ε. θα εξακολουθήσει να πρεσβεύει προς πάσα κατεύθυνση και στις εξωτερικές της σχέσεις, όπως κάνει και στο εσωτερικό της, το στοιχείο που την καθιστά το ελκυστικότερο σημείο του κόσμου, το πιο φιλόδοξο εγχείρημα στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και στο στοιχείο αυτό είναι ο απαρέγκλιτος σεβασμός στο κράτος δικαίου, στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, στις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των κρατών".

Υπογράμμισε δε πως το διακύβευμα στην Ανατολική Μεσόγειο υπερβαίνει τα όρια διμερών διαφορών και αφορά ολόκληρη την Ε.Ε., τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την ενεργητική της ασφάλεια και την ασφάλεια της Μεσογείου. "Αφορά την αξιοπιστία της Ένωσης και για αυτό και δε χωρούν διπλά σταθμά", τόνισε χαρακτηριστικά.

Το ευρωπαϊκό κεκτημένο "χρειάζεται ρωμαλέα υπεράσπιση απέναντι στις δυνάμεις του αυταρχισμού, της παρανομίας, της αλαζονείας και της οπισθοδρόμησης", σημείωσε ο κ. Δένδιας, είτε η πρόκληση εναντίον του προέρχεται από την Τουρκία, είτε αφορά τη Λευκορωσία.

Επεσήμανε ακόμη πως η Ελλάδα προσβλέπει στην παρουσίαση καταλόγου κυρώσεων που έχει υποχρέωση να καταρτίσει ο Ύπατος Εκπρόσωπος ο κ. Μπορέλ και να παρουσιάσει στο άτυπο συμβούλιο. "Κυρώσεις που θα καταστήσουν σαφές ότι η συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα αν συνεχιστεί θα επιφέρει συνέπειες, ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη και πρόθυμη να υπερασπιστεί τα σύνορά της, θαλάσσια και χερσαία".

"Τη στιγμή αυτή που μιλάμε η Τουρκία συνεχίζει να παρανομεί, να κλιμακώνει, να προκαλεί, παρά τις παροτρύνσεις των γειτόνων, των εταίρων και των συμμάχων", επεσήμανε ο κ. Δένδιας. "Εμμένει παρά την αυτοσυγκράτηση και τη σύνεση που επιδεικνύει η ελληνική πλευρά σε μια προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων και αντί για αποκλιμάκωση παρατηρούμε νέες προκλήσεις".

"Παρατηρούμε απόπειρα υλοποίησης επεκτατικών σχεδίων σε βάρος γειτόνων και συμμάχων. Παρατηρούμε τη διατύπωση νεοθωμανικών ιδεολογημάτων άκριτου επεκτατισμού και ελέγχου της Μεσογείου. Παρατηρούμε τη συνεχιζόμενη υπονόμευση της σταθερότητας ολόκληρης της περιοχής με κραυγαλέες και απολύτως καταδικαστέες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και μάλιστα σε βάρος δυο κρατών μελών της Ε.Ε., της Ελλάδος και της Κύπρου".

"Χωρίς μεγαλοστομίες που δε μας χαρακτηρίζουν, χωρίς αλαζονεία που δε μας χαρακτηρίζει, χωρίς απειλές που δε χρησιμοποιούμε, η Ελλάδα θα υπερασπίσει εν ονόματι του δικαίου την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ευρώπης. Δεν έχει την επιλογή του άλλως πράττειν και θα παρακαλούσα γι αυτό θερμότατα να μην υπάρχει η οποιαδήποτε παρανόηση".

Ο υπουργός Εξωτερικών συζήτησε ακόμη με τον κ. Μάας την κατάσταση στη Λιβύη. Η Ελλάδα άλλωστε χαιρέτισε από την πρώτη στιγμή την πρόσφατη ανακοίνωση για την κατάπαυση του πυρός, ένα σημαντικό θετικό βήμα προς μια πολιτική λύση μέσω μιας διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης.

"Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή και το έχει κάνει γνωστό επανειλημμένα στη Γερμανία. Η Ελλάδα άλλωστε συμβάλλει ήδη στην ειρήνη και στην ασφάλεια στη Λιβύη με μια σημαντική συνεισφορά στην επιχείρηση "Ειρήνη", στην οποία μετέχει και η Γερμανία με μια σύγχρονη μονάδα τη φρεγάτα "Hamburg". Επανέλαβε επίσης ότι η Ελλάδα "θα ήθελε να συμμετάσχει και στη συνέχιση της Διαδικασίας του Βερολίνου και ζήτησε προς αυτό τη θερμή συνηγορία του.

Μάας: Η παρούσα κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο είναι παιχνίδι με τη φωτιά

"Η παρούσα κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι παιχνίδι με τη φωτιά και η μικρότερη σπίθα μπορεί να οδηγήσει σε μια καταστροφή", τόνισε χαρακτηριστικά από την πλευρά του ο Χάικο Μάας. "Κανείς δε μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό αποτελεί συμφέρον του", πρόσθεσε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως έφτασα στην Αθήνα με δύο μηνύματα εξίσου σημαντικά στις αποσκευές του: "Πρώτον ότι η Γερμανία και ολόκληρη η Ε.Ε. στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ελλάδας με αίσθηση αλληλεγγύης. Και το δεύτερο εξίσου σημαντικό μήνυμα είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα και άμεσα είναι δείγμα αποκλιμάκωσης και μια πρόθεση, βούληση για διάλογο υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το διεθνές δίκαιο".

"Η συνεχώς εντεινόμενη κλιμάκωση την οποία υποχρεωθήκαμε να παρακολουθήσουμε τις τελευταίες εβδομάδες δημιουργεί και σε εμάς, αλλά και σε άλλους εταίρους της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό. Θα συνεχίσω το ταξίδι στην Άγκυρα για να μιλήσω και εκεί, προκειμένου να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο".

Όπως επεσήμανε ο κ. Μάας, "στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ εταίρων του ΝΑΤΟ και μεταξύ γειτόνων" δε θα μπορούσε να ευνοήσει κανέναν και δεσμεύτηκε ότι η Γερμανία θα κάνει ό,τι μπορεί για να μη συμβεί κάτι τέτοιο. "Πρόκειται για μια εικόνα, μια σκέψη που είναι αδιανόητη, δεν ταιριάζει στον 21ο αιώνα", ανέφερε.

"Θέλουμε να συμβάλλουμε ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε ευκαιρίες για διάλογο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ άμεσης συνομιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, κάτι που είχε συμφωνηθεί άλλωστε κάποτε και που θα έπρεπε ουσιαστικά να λάμβανε χώρα εδώ και καιρό", επεσήμανε. Πρόσθεσε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πρόκειται για συνομιλίες με σοβαρότητα και πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ενώ για να γίνει αυτό "κάθε προκλητικότητα θα έπρεπε να διακοπεί το επόμενο διάστημα".

"Η Γερμανία συνεχίζει να υποστηρίζει με όλες της τις δυνάμεις αυτή τη διαδικασία διαλόγου και διαμεσολάβησης, στο βαθμό που αυτό θεωρείται επιθυμητό από την άλλη πλευρά και στο πλαίσιο των καθηκόντων της γερμανικής προεδρίας".

"Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω βήμα βήμα να οδηγηθούμε σε πρόοδο και να επιτύχουμε το στόχο που είναι ο στόχος όλων, [...] στο τέλος αυτής της διαδικασίας να υπάρξει λύση, όχι με τη χρήση βίας ή στρατιωτική λύση αλλά εν τέλει να είναι η λύση καλής γειτονίας," κατέληξε.

Νωρίτερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.