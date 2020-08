Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ισπανία: ο στρατός στη μάχη κατά της πανδημίας

Η έξαρση των κρουσμάτων οδήγησε τον Ισπανό πρωθυπουργό, στην απόφαση να χρησιμοποιήσεις χιλιάδες στρατιωτικούς στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα ότι καταφεύγει στον στρατό για να βοηθήσει τις περιφέρειες της Ισπανίας, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα στα θέματα που αφορούν την υγεία, να καταπολεμήσουν την έξαρση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού.

«Η ισπανική κυβέρνηση θα θέσει στη διάθεση των περιφερειών το δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων για να πραγματοποιούν την ιχνηλάτηση» των κρουσμάτων, δήλωσε ο Σάντσεθ στη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας του και διευκρίνισε πως 2.000 στρατιωτικοί θα αναπτυχθούν για τον σκοπό αυτό.