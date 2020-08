Πολιτική

Τσίπρας σε Μάας: να αναλάβει τις ευθύνες της η ΕΕ για την τουρκική προκλητικότητα

Την ανάγκη επιβολής αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία, επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «συζήτησαν για την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τις πρωτοβουλίες της Γερμανικής Προεδρίας για επανεκκίνηση του διαλόγου».

Όπως τονίζει στο σχετικό δελτίο Τύπου ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας «υπογράμμισε την ανάγκη η Ε.Ε. να αναλάβει τις ευθύνες της ως προς την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου και να αποδεχθεί την προοπτική ισχυρών κυρώσεων στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού ευρωτουρκικού διαλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι μόνο σε αυτήν τη βάση και με τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων, μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανεκκίνησης των διερευνητικών για την υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ -χωρίς παρέμβαση τρίτων στην ατζέντα των συνομιλιών- με σκοπό, αν οι διερευνητικές αποτύχουν να υπάρξει προσφυγή στη Χάγη».

Νωρίτερα, ο κ. Μάας είχε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ομόλογο του, Νίκο Δένδια.