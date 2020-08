Πολιτική

Πέτσας: θα υπάρξουν μέτρα για τους μαθητές που δεν φορούν μάσκα

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες για τα σχολεία σχολίασε ο Στέλιος Πέτσας σε σημερινή του συνέντευξη.

Για τα σχολεία και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε σημερινή συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ο Στέλιος Πέτσας επανέλαβε επίσης πως «δεν πρέπει να τιμωρείται το παιδί για την ανευθυνότητα ενός γονέα. Θα πρέπει όλοι να είμαστε υπεύθυνοι. Να ακούμε τις συμβουλές των ειδικών. Όπως λέχθηκε χθες δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ούτε όσον αφορά την προσοχή του μαθητή στο μάθημα με τη χρήση της μάσκας, ούτε όσον αφορά την υγεία του. Επομένως, το βασικό ζήτημα είναι να πειστούν οι γονείς και οι μαθητές, ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας, ότι είναι για την υγεία τους η χρήση της μάσκας. Τώρα, εάν δεν φορά κάποιος μάσκα, δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους συμμαθητές του στην τάξη. Το πλέγμα των μέτρων για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων - που φυσικά θα υπάρχει - θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, μην κρυβόμαστε, εξαρτάται από το κάθε σχολείο, από τον εκπαιδευτικό και γι' αυτό τους θέλουμε όλους συμμάχους και πρεσβευτές όλων αυτών των πολιτικών που εφαρμόζουμε, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας».

Για τα σχολεία είπε χθες η κ. Κεραμέως ότι ο μέσος όρος αριθμών μαθητών ανά τάξη, είναι 17. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου υπάρχουν πράγματι πολλά παιδιά ανά τάξη. Έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Πρέπει, επομένως, να έχουμε προετοιμάσει ένα σύστημα που να επιτρέπει ότι θα περιχαρακώνουμε ενδεχόμενα κρούσματα και θα διαφυλάττουμε την υγεία των μαθητών. Γι' αυτό προκρίθηκε η χρήση μάσκας και ένα πλέγμα πολιτικών για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Να τηρούμε τις βασικές συστάσεις των ειδικών, να πλένουμε τα χέρια μας, να τηρούμε αποστάσεις, να μη συγχρωτιζόμαστε, να φοράμε τη μάσκα, να γίνονται ξεχωριστά διαλείμματα, να χρησιμοποιείται για παράδειγμα παγούρι, ώστε να μην υπάρχουν συνωστισμοί στις βρύσες, στους ψύκτες ή αλλού. Αυτά κάνουν ένα πλέγμα που θα βοηθήσει να έχουμε λίγα ή και μηδενικά κρούσματα στα σχολεία μας».