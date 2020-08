Πολιτική

Πέτσας: Η Ελλάδα έχει στο πλευρό της όλους τους συμμάχους της

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Τι είπε για τις συμφωνίες με Αίγυπτο και Ιταλία και την Οικονομία. Συνάντηση με Σακελλαροπούλου.

«Είναι πολύ θετικό ότι η Ελλάδα έχει στο πλευρό της όλους τους συμμάχους της», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ1. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πέτσας, «η Γερμανία, ασκώντας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει περισσότερους λόγους να προσπαθεί να έχει μία παρέμβαση στα θέματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη δική της ατζέντα αυτό το εξάμηνο. Ένα από τα θέματα που προκαλεί πολλά προβλήματα, γενικά στην ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και στη Δύση, είναι η στάση της Τουρκίας, η οποία είναι προκλητική εδώ και πολύ καιρό. Και πέρυσι με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και φέτος, από την Άνοιξη και μετά, με τις ενέργειες που έχει κάνει και στον Έβρο, αλλά και στη συνέχεια με τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που προσπαθεί, λοιπόν, η Γερμανία είναι να δώσει μία διέξοδο σ' αυτό το αδιέξοδο που δημιουργεί η τουρκική στάση. Και μένει να φανεί εάν είναι σοβαρές και αξιόπιστες ή αν είναι προσχηματικές, οι υποσχέσεις που δίνει η τουρκική πλευρά προς τη Γερμανία και σε άλλους εταίρους μας, ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας τη μόνη διαφορά που έχουμε μεταξύ μας. Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις με τη μετατροπή και της Μονής της Χώρας σε τζαμί, αλλά και με την επέκταση της παράνομης τουρκικής NAVTEX, δείχνουν ότι μάλλον είναι προσχηματικές οι αναφορές περί σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και προθέσεων καλής γειτονίας για τη διευθέτηση αυτής της εκκρεμότητας».

Υπογραμμίζοντας την ξεχωριστή σημασία του ότι η Ελλάδα χαίρει στήριξης από όλους τους συμμάχους της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Κι αν δει κανείς όλες τις ανακοινώσεις και των ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά και της ίδιας της Γερμανίας, είναι ξεκάθαρα υποστηρικτικές των ελληνικών θέσεων. Και επαναλαμβάνω: Το κρίσιμο εδώ, δεν είναι αν μιλάμε για μια άσκηση ισορροπίας, αλλά για μια άσκηση αξιοπιστίας. Μακάρι να αποδειχθεί ότι η Τουρκία αυτά που λέει τα εννοεί. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο».

Ο κ. Πέτσας έκανε επίσης αναφορά στα λόγια του πρωθυπουργού σχετικά με τις αυξημένες πιθανότητες ενός ατυχήματος «…με τόσο πολλή κυκλοφορία στο ίδιο σημείο της Ανατολικής Μεσογείου. Εμείς, έχουμε στείλει παντού το μήνυμα, ότι παρακολουθούμε με ψυχραιμία μεν, με αποφασιστικότητα δε, όλες τις εξελίξεις. Γι' αυτό και εκδόθηκε χθες NAVTEX για ασκήσεις στις περιοχές που ξεκινούν από το ανατολικό μέρος της Κρήτης μέχρι νοτίως του Καστελόριζου, προκειμένου να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας και να μην επιτρέψουμε σε παράνομες τουρκικές NAVTEX να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων».

Αναφορικά με την κύρωση των συμφωνιών με Ιταλία και Αίγυπτο, ο Στέλιος Πέτσας επεσήμανε πως «είναι ένα πολύ μεγάλο ιστορικό βήμα το γεγονός ότι κατατέθηκαν στη Βουλή οι Συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, γιατί μεγαλώνει η Ελλάδα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δεύτερο βήμα, είναι η ρύθμιση της εκκρεμότητας με την Τουρκία, να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας. Στόχος μας είναι η οριοθέτηση όλων των θαλασσίων ζωνών, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον των λαών της και της σταθερότητας στην περιοχή. Έχουμε δείξει ότι η εποχή των δισταγμών έχει τελειώσει» είπε.

Τόνισε ταυτόχρονα σχολιάζοντας τη στάση που τηρεί η αξιωματική αντιπολίτευση: «Υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς αυτό το πλαίσιο με την Αίγυπτο διαπραγματευόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση και μόλις δυόμιση μήνες πριν, ο κ. Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έλεγε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε, τώρα άμεσα, σε τμηματική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας με την Αίγυπτο. 'Αρα, αυτό που κάνει σήμερα είναι καθαρά υποκριτικό και προσχηματικό. «Παρών» σε μία τόσο ιστορική Συμφωνία δεν νοείται. Δείχνει απουσία πολιτικής και ένα πραγματικό βραχυκύκλωμα, το οποίο θα τιμωρηθεί από τους πολίτες».

Για τα ζητήματα της Οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «είμαστε μέσα στην κοινωνία, δεν είμαστε αποκομμένοι από αυτή. Καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος που εργάζεται στην εστίαση ή στον τουρισμό έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, ακόμη και Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον μέσο όρο των άλλων μηνών και γι' αυτό θα πρέπει να αντισταθμιστεί με κάποιον τρόπο το χαμένο εισόδημά του. Είναι θετικό ότι ανοίξαμε τον τουρισμό και αντί να έχουμε μηδέν έσοδα θα έχουμε περίπου 5 δισ. έσοδα. Είναι ένα νούμερο σημαντικό, που φυσικά υπολείπεται πολύ από τα 18,2 δισ. εσόδων από τον τουρισμό που είχαμε πέρυσι, αλλά είναι ένα νούμερο πολύ καλύτερο από το μηδέν. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα έχουμε συνέχιση, επέκταση, της διάρκειας των μέτρων που υπήρχαν μέχρι τώρα, αλλά και περαιτέρω ενίσχυση από ένα πακέτο που θα στηρίζει τον κόσμο της εργασίας, για να αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων, από το Φθινόπωρο μέχρι του χρόνου τον Μάρτιο-Απρίλιο, όταν θα ξαναξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Στις 12-13 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα αναπτύξει όλο το πλέγμα των πολιτικών που θα στηρίζει τον κόσμο της εργασίας».

Και πρόσθεσε: «η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών - κάτι το οποίο είναι βασικό και το οποίο θα ειπωθεί από τον πρωθυπουργό, γιατί είναι συμβατό με όλη μας την πολιτική- ανακουφίζει αυτούς που είχαν εισοδήματα. Θα υπάρξουν επίσης προγράμματα για την στήριξη των πολιτών στην αντιμετώπιση βασικών τους υποχρεώσεων που είναι τρέχοντα, είτε είναι τα δάνειά τους, είτε είναι οι υποχρεώσεις παρελθόντων μηνών στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά θα έχουν μια ευνοϊκή αντιμετώπιση. Αλλά δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτά. Σκοπός είναι να έχουμε πλήρη αξιοποίηση του μεγάλου χρηματοδοτικού πακέτου που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δουλεύουμε, ώστε μέχρι 15 Οκτωβρίου να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε τις οριστικές μας προτάσεις στην Κομισιόν. Όλες αυτές οι δράσεις που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό. Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι ότι τα χρήματα του «Προγράμματος Sure», το οποίο έχει να κάνει κυρίως με την ενίσχυση των εργαζομένων, αντιστοιχούν σε 2,7 δισ. ευρώ για την Ελλάδα».?

Σχετικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και το άνοιγμα των σχολείων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αρχικά στην αύξηση των κρουσμάτων.

«Όταν ανοίξαμε τις πύλες μας στον κόσμο, ξέραμε ότι θα υπάρξει παράλληλα αυξημένη κινητικότητα των Ελλήνων στο εσωτερικό, λόγω του καλοκαιριού, και αναμέναμε αύξηση των κρουσμάτων. Τα επιδημιολογικά μοντέλα που έχουν οι ειδικοί, τους οποίους συμβουλευόμαστε, έδειχναν αύξηση των κρουσμάτων τέλος Ιουλίου, αρχές-μέσα Αυγούστου και κορύφωσή τους προς το τέλος Αυγούστου. Πράγματι, βλέπουμε αυτή την επιδημιολογική καμπύλη με τα κρούσματα να ανεβαίνει. Πάντως, δεν έχουμε δει μεγάλη πίεση στο Σύστημα Υγείας, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπους που νοσηλεύονται σε Μ.Ε.Θ. και τους διασωληνωμένους. Όσον αφορά τα κρούσματα, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μία πτώση τους το επόμενο διάστημα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά, φυσικά, αυτό δεν οδηγεί σε κανέναν εφησυχασμό, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, ενδεχομένως, να είναι τον Οκτώβρη -Νοέμβρη, όταν θα έχουμε έξαρση και των άλλων εποχικών ιώσεων, όπως της γρίπης».

Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Π έτσα

Εν τω μεταξύ,ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έγινε δεκτός σήμερα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ο κ. Πέτσας την ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) ως προς τη διασφάλιση του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση κατά την περίοδο της πανδημίας.