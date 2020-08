Πολιτική

Κοινή άσκηση Ελλάδας – Γαλλίας – Κύπρου

Στα δυτικά της Κύπρου θα διεξαχθεί η άσκηση με τη συμμετοχή της φρεγάτας του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Αεροναυτική άσκηση με την συμμετοχή μαχητικών σκαφών της Ελλάδας και της Γαλλίας, καθώς και της Εθνικής Φρουράς Κύπρου πρόκειται να διεξαχθεί δυτικά της Κύπρου από τις 26 Αυγούστου 2020 έως και τις 28 Αυγούστου 2020.

Τρία γαλλικά μαχητικά Rafael και ισάριθμα ελληνικά F-16 κατέφθασαν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.

Στην άσκηση, η οποία θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη, με προασκήσεις και δοκιμές, για να καταλήξει στην τελική της φάση της Παρασκευή, θα συμμετάσχει και η φρεγάτα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού Lafayette.

Παρούσα θα είναι και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου, με ναυτικά και αεροπορικά μέσα.