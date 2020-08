Αθλητικά

UEFA: με κόσμο στις εξέδρες το Super Cup!

Μπάγερν Μονάχου και Σεβίλη θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους παρουσία θεατών στη Βουδαπέστη, στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η UEFA ανακοίνωσε σήμερα ότι το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη, θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία θεατών.

Όλες οι αναμετρήσεις στα πρόσφατα φάιναλ έιτ του Champions League (στην Πορτογαλία) και του Europa League (στη Γερμανία) έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο η εκτελεστική επιτροπή της UEFA αποφάσισε ότι ένα ποσοστό έως το 30% της «Πούσκας Αρένα», η οποία έχει χωρητικότητα 67.215 θεατές, μπορεί να καλυφθεί από φιλάθλους.

Πάντως, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία διευκρίνισε όλοι οι άλλοι αγώνες των διοργανώσεών της θα συνεχίσουν να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών μέχρι νεωτέρας.

Το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ θεωρείται ότι «ανοίγει την αυλαία» της σεζόν σε διασυλλογικό επίπεδο στη «Γηραιά Ήπειρο» και σε αυτό αναμετρώνται ο πρωταθλητής Ευρώπης της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου με τον κάτοχο του Europa League.

Στον αγώνα της 24ης Σεπτεμβρίου θα τεθούν αντιμέτωπες η Μπάγερν Μονάχου και η Σεβίλη.