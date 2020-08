Κόσμος

Κορονοϊός – Πορτογαλία: άγρια κόντρα πρωθυπουργού – γιατρών

Η φράση του Αντόνιο Κόστα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πορτογαλίας.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα προκάλεσε την οργή των γιατρών αφού χαρακτήρισε «δειλούς» συναδέλφους τους που στάλθηκαν σε έναν οίκο ευγηρίας όπου o Covid-19 προκάλεσε 18 θανάτους.

«Ο πρόεδρος της ARS (της περιφερειακής Αρχής Υγείας) έστειλε τους γιατρούς για να κάνουν αυτό που όφειλαν να κάνουν. Κι αυτοί οι τύποι, οι δειλοί, δεν έκαναν τίποτα», από το Σαββατοκύριακο αυτές οι επιθετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού κυκλοφορούν σε ένα βίντεο επτά δευτερολέπτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η "off the record" συνομιλία αυτή ηχογραφήθηκε στο τέλος μιας συνέντευξης που παραχώρησε ο Κόστα στην εφημερίδα Expresso και δημοσιεύθηκε το Σάββατο

«Ιδιωτικές ή δημόσιες, αυτές οι δηλώσεις μαρτυρούν ένα προσβλητικό πνεύμα απέναντι στους γιατρούς», εκτίμησε σε μια ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος που ζήτησε αμέσως επείγουσα συνάντηση με τον Κόστα η οποία πραγματοποιείται σήμερα.

«Παρά την έλλειψη μέσων (...) οι γιατροί δεν αρνήθηκαν ποτέ να συνεργασθούν και μάλιστα συνέχισαν να φροντίζουν ηλικιωμένους ασθενείς», δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος που απορρίπτει τις κατηγορίες του επικεφαλής της κυβέρνησης.

«Οι τελευταίοι μήνες επιβεβαίωσαν τις ικανότητες των γιατρών, το θάρρος τους και το πνεύμα αυτοθυσίας τους. Ενεργούν με κίνδυνο της ζωής τους για να σώσουν ασθενείς», συνέχισε.

Στη συνέντευξη στην Expresso, ο Κόστα ρωτήθηκε για τις δυσλειτουργίες σε έναν οίκο ευγηρίας στη Ρεγκένγκος ντε Μονσαράζ, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου 18 άνθρωποι πέθαναν τελευταία από COVID-19.

Παραδεχόμενος ότι υπάρχουν ελλείψεις, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως επρόκειτο για μια ιδιωτική οντότητα και διαβεβαίωσε πως το κράτος «αντέδρασε αμέσως» για να βοηθήσει τους ασθενείς όταν ενημερώθηκε ότι οι εργαζόμενοι, που είχαν μολυνθεί και οι ίδιοι, δεν ήταν πλέον σε θέση να το πράξουν.

Ο Ιατρικός Σύλλογος δημοσιοποίησε από την πλευρά του μια έκθεση για την κατάσταση στο ίδρυμα αυτό που θέτει εν αμφιβόλω κυρίως τις υγειονομικές αρχές.

«Οι επαγγελματικοί σύλλογοι υπάρχουν για να ρυθμίζουν την άσκηση της δραστηριότητας των επαγγελματιών τους, τελεία. Όχι για να ελέγχουν τη δράση του κράτους», απάντησε ο Κόστα στη συνέντευξη στην Expresso.

Στην προσπάθεια να κατευνάσει τις εντάσεις, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μιγκέλ Γκιμαράες δήλωσε σήμερα στη δημόσια ραδιοφωνία Antena 1, πριν από τη συνάντησή του με τον Κόστα, πως οι «πόλεμοι» ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους γιατρούς πρέπει να «σταματήσουν».

Από την αρχή της πανδημίας, η Πορτογαλία έχει καταγράψει 1.801 θανάτους και 55.720 επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 σε έναν πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.