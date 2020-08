Κόσμος

Οργή ΗΠΑ για την συνάντηση Ερντογάν με ηγέτες της Χαμάς

Ο ένας εκ των δύο ηγετών της Χαμάς είναι επικηρυγμένος από τις αμερικανικές Αρχές, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μόργκαν Ορτάγκους, με ανακοίνωσή της κατέστησε σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται έντονα στη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με «δύο ηγέτες της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Αυγούστου».

Η Χαμάς, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ και οι δύο αξιωματούχοι που έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο Ερντογάν είναι χαρακτηρισμένοι «Παγκόσμιοι Τρομοκράτες».

Η Μόργκαν Ορτάγκους τόνισε ότι ο ένας εκ των δύο είναι επικηρυγμένος από τις αμερικανικές Αρχές, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις, αεροπειρατείες και απαγωγές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν έντονες ενστάσεις για το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν υποδέχτηκε δύο ηγέτες της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Αυγούστου. Η Χαμάς είναι χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ και αμφότεροι οι αξιωματούχοι που υποδέχτηκε ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι Ειδικά Χαρακτηρισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες. Το Πρόγραμμα Ανταμοιβές για τη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ επιζητά πληροφορίες για ένα από αυτά τα πρόσωπα, για την ανάμειξή του σε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις, πράξεις πειρατείας και απαγωγές.

Η συνεχής προσέγγιση του Προέδρου Ερντογάν σε αυτή την τρομοκρατική οργάνωση μόνον απομονώνει την Τουρκία από τη Διεθνή Κοινότητα, βλάπτει τα συμφέροντα του Παλαιστινιακού λαού και υπονομεύει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων που εξαπολύονται από την Γάζα. Συνεχιζουμε να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τη σχέση της τουρκικής κυβέρνησης με τη Χαμάς στα υψηλότερα επίπεδα.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Πρόεδρος Ερντογάν υποδέχτηκε ηγέτες της Χαμάς στην Τουρκία το τρέχον έτος, η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα την 1η Φεβρουαρίου».