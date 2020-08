Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Έρευνες σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατά την διάρκεια της έρευνας.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε τρία κελιά και κοινόχρηστους χώρους Πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 αυτοσχέδια σουβλιά,

9 κινητά τηλέφωνα,

3 φορτιστές,

3 hands free,

usb καλώδιο και bluetooth.



Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η οικεία Αστυνομική Αρχή η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.