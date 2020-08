Πολιτική

Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών την Τρίτη

Με κάθε τρόπο συνεχίζε την τακτική των προκλήςσεων η Αγκυρα.

Υπερπτήση τουρκικών F-16 πάνω από Παναγιά και Οινούσσες

Ζεύγος τουρκικών F-16, που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσεως, πέταξε πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες στα 22.000 πόδια στις 16.51 μ.μ.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχαητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατα πάγια τακτική.

O "απολογισμός" της ημέρας

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 25ηΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2x2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 5 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 9

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 10

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 5 (όλες από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Δύο εκ των ανωτέρω παραβιάσεων ήταν οι υπερπτήσεις που πραγματοποίησε τουρκικό ζεύγος F-16. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.