Κορονοϊός: άγρια κόντρα Μαξίμου – Τσίπρα για τις μάσκες και τα σχολεία

Για κινήσεις της Κυβέρνησης που προκαλούν πανικό και ανησυχία κάνει λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για υιοθέτηση «ψεκασμένων θεωριών» κάνει λόγο ο Στέλιος Πέτσας

Μετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Μαξίμου για την διαχείριση της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού και του σχεδιασμού επαναλειτουργίας των σχολείων με τους μαθητές να φορούν μάσκα, μαίνεται από το μεσημέρι της Τρίτης.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσιπρα

Σε κείμενο που ανήρτησε στα social media, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Με σχεδόν εκατό φορές περισσότερα κρούσματα από τότε που η κυβέρνηση ανακοίνωνε τη λήξη του lockdown, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες καλούμαστε πλέον να αντιμετωπίσουμε το νέο κύμα της πανδημίας. Καλούμαστε να το κάνουμε, έχοντας όμως μια κυβέρνηση που με τις πράξεις και τις παραλείψεις της σπέρνει η ίδια την ανησυχία και τον πανικό. Όταν ήρε το lockdown, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να μετατρέψει σε προσωπικό του θρίαμβο την υπεύθυνη στάση του ελληνικού λαού. Και στη συνέχεια, έσπευσε να δημιουργήσει άρον άρον την εικόνα μιας επίπλαστης επιστροφής στην κανονικότητα. Με μοναδικό του γνώμονα την επικοινωνία και το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, ο κ .Μητσοτάκης ηγείται μιας κυβέρνησης που δείχνει πως άγεται και φέρεται από επιμέρους συμφέροντα και πλέον δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη στους πολίτες.

Η επιλογή μας ήταν να βάλουμε πλάτη στην πρώτη φάση της πανδημίας. Να μην κάνουμε στείρα αντιπολίτευση για να καρπωθούμε πολιτικά οφέλη, μπροστά στον κίνδυνο της εξάπλωσης του ιού. Να γίνουμε και εμείς κομμάτι της συλλογικής προσπάθειας του ελληνικού λαού να νικήσει αυτόν τον αόρατο εχθρό. Αυτή η προσπάθεια όμως, σήμερα υπονομεύεται ευθέως από τις ενέργειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η έλλειψη σχεδίου, οι παλινωδίες και η διαρκής προσπάθεια να μεταφέρει τις ευθύνες του στους πολίτες είναι ο απολογισμός της κυβερνητικής πολιτικής τους μήνες μετά την άρση του lockdown.

Τα παραδείγματα είναι πολλά: Άνοιξαν τον τουρισμό χωρίς σχέδιο και χωρίς μαζικά υποχρεωτικά τεστ, γιατί έτσι απαίτησαν οι ξένοι tour operators. Αποδέχτηκαν πληρότητα 100% στα αεροπλάνα, γιατί έτσι απαίτησαν οι αεροπορικές εταιρίες. Αποδέχτηκαν πληρότητα 85% στα πλοία, γιατί έτσι απαίτησαν οι εφοπλιστές. Αποφάσισαν διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας. Αρνήθηκαν να αυξήσουν τα δρομολόγια στις δημόσιες συγκοινωνίες. Απέτυχαν παταγωδώς να συντονίσουν τις αρμόδιες τοπικές και ελεγκτικές αρχές την τήρηση των μέτρων. Ενώ απέκρυπταν συστηματικά κρούσματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Και άφηναν εκτός ελέγχου ευαίσθητους χώρους, όπως οι οίκοι ευγηρίας και οι χώροι λατρείας.

Τώρα το χάος κλιμακώνεται με την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολεία, ακριβώς όπως άνοιξε και ο τουρισμός. Χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία. Με περισσότερους αντί για λιγότερους μαθητές ανά τάξη. Χωρίς προσλήψεις εκπαιδευτικών. Και με μια Υπουργό που καταφεύγει στη δημιουργική λογιστική για να πείσει περί του αντιθέτου. Αλήθεια, πόση προστασία θα μπορούν να παρέχουν οι μάσκες, όταν στις τάξεις αυξάνονται αντι να μειώνονται οι μαθητές και θα στοιβάζονται πλέον απο 25 εως και 27 παιδιά σε λίγα τετραγωνικά μέτρα; Απέναντι σε αυτή τη πρωτοφανή ανευθυνότητα, αλλά και στην ενορχηστρωμένη προπαγάνδα, να φορτωθούν οι ευθύνες στους πολίτες, δεν έχουμε δικαίωμα να μείνουμε σιωπηλοί.

Κανείς δεν δικαιούται να σωπάσει, όταν μια κυβέρνηση παίζει κορώνα-γράμματα με την υγεία και την ασφάλεια των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Κανείς δε δικαιούται να σωπάσει όταν ένας πρωθυπουργός επιλέγει να στοχοποιεί συνειδητά τη νέα γενιά για να κρύψει τη δική του ευθύνη. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο φάσμα μιας οικονομικής καταστροφής αλλά και μιας νέας υγειονομικής κρίσης. Τα σπασμωδικά μέτρα που λαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες, όχι μόνο δεν καταφέρνουν να περιορίσουν τη πανδημία , αλλά αποτελούν και χαριστική βολή για τον τουρισμό και την εστίαση.

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση: Η κατάσταση τείνει να βγει εκτός ελέγχου. Σταματήστε να θεωρείτε τη διαχείριση της πανδημίας, επικοινωνιακό παιχνίδι. Σταματήστε τη στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων αλλά και κατοίκων ολόκληρων περιοχών της χώρας, για να κρύψετε τις δικές σας ευθύνες και αστοχίες. Σταματήστε να δίνετε επιχειρήματα με τις παλινωδίες σας όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης, σε επικίνδυνες απόψεις και θεωρίες συνωμοσίας.

Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, όλοι οι πολίτες, οφείλουν από τη μια να τηρήσουν με αίσθημα συλλογικής ευθύνης όσα συμβουλεύουν οι ειδικοί. Και από την άλλη να ορθώσουν το ανάστημά τους, να νικήσουν τον φόβο, να κινητοποιηθούν, και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση την εφαρμογή ενός σχεδίου άμεσης ανάγκης.

Για τη ζωή και την υγεία όλων. Για το σήμερα, και για το αύριο. Πριν να είναι πολύ αργά».

Πέτσας: Ο Τσίπρας υιοθετεί «ψεκασμένες θεωρίες»

Σε ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ως απάντηση στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρεται:

«Υιοθετώντας και αναπαράγοντας μια συρραφή ψεκασμένων θεωριών, ο κ. Τσίπρας σπεκουλάρει ανεύθυνα πάνω στην ανησυχία των πολιτών για την εξέλιξη της πανδημίας. Και, δυστυχώς, φαίνεται να επιχαίρει για κάθε αύξηση κρουσμάτων!

Πρόκειται για άλλη μια θλιβερή απόπειρα μικροπολιτικής εκμετάλλευσης ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος, όπως είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Η κορονοκαπηλεία στην οποία επιδίδεται είναι το κατώτατο στάδιο του λαϊκισμού.

Μονίμως απών από κάθε κρίσιμο ζήτημα, ο κ. Τσίπρας, ας εξηγήσει γιατί δηλώνει «παρών» στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υπονομεύοντας την εθνική γραμμή».