Κόσμος

Τουρκικά ΜΜΕ: ο Μάας παίρνει το μέρος της Ελλάδας

Πως ερμήνευσε τις δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΕΞ, ο τουρκικός Τύπος. Γιατί εμφανίζεται ενοχλημένη η Άγκυρα.

Την ενόχλησή του για τις δηλώσεις Μάας στην Αθήνα εκφράζει ο τουρκικός τύπος λίγο πριν καταφτάσει στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σχετικά με την ανατολική Μεσόγειο.

Τα τουρκικά ΜΜΕ ερμηνεύουν τις δηλώσεις του Γερμανού ΥΠΕΞ ως στήριξη στην Ελλάδα κι όχι ως διαμεσολαβητικές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του sigmalive.com, τα σημαντικότερα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου έχουν ως εξής:

«Α Χαμπέρ»: «Ζεσταίνονται τα νερά στην ανατ. Μεσόγειο! Όλοι συνασπίστηκαν κατά της Τουρκίας»

«Τ24»: «Η Γερμανία πριν έρθει στην Τουρκία για επαφές για την ανατ. Μεσόγειο δήλωσε την υποστήριξή της στην Ελλάδα»

«Τακβίμ»: «Η Γερμανία διάλεξε πλευρά στο θέμα της ανατ. Μεσογείου! Έγιναν συνέταιροι στις προκλήσεις της Ελλάδας»

«ΤELE1»: «Στήριξη της Γερμανίας στην Ελλάδα: Είμαστε αλληλέγγυοι στην ανατ. Μεσόγειο»

«Γενί Τσαγ»: «Η Γερμανία και στηρίξει Ελλάδα, και κάνει το διαμεσολαβητή»