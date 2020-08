Κοινωνία

Ανοίγουν 1 Σεπτεμβρίου οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Με ποιούς όρους θα ανοίξουν οι σταθμοί. Τι ισχύει για την μάσκα. Ποιές αλλαγές θα γίνουν στο πρόγραμμα των παιδιών.

Το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών κανονικά από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε σε τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, με την Ειδική Επιτροπή Λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας.

Με βάση την επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων από την επιστημονική επιτροπή, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών σε καθημερινή βάση για όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται, χωρίς κανέναν περιορισμό στις δυναμικότητες και με την αυστηρή τήρηση των παρακάτω μέτρων:

Η χρήση μάσκας για τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών είναι προαιρετική. Υποχρεωτική είναι η χρήση μη ιατρικής μάσκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους τους εργαζόμενους στους σταθμούς. Διαχωρισμός των αύλειων δραστηριοτήτων κατά τμήματα. ιδική μέριμνα για τη σίτιση.

Ο ΕΟΔΥ θα ανακοινώσει σχετικές οδηγίες τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

«Λάβαμε αυτή την απόφαση, αφού εξετάσαμε πολύ προσεκτικά με την επιτροπή λοιμωξιολόγων όλα τα δεδομένα και έχοντας μεριμνήσει για όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια προσωπικού και παιδιών. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό για το επαγγελματικό και καθημερινό πρόγραμμα των οικογενειών, ότι χάρη στα μέτρα που παίρνουμε, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά ως προς το ωράριο και μάλιστα από την 1η Σεπτεμβρίου», δήλωσε η κυρία Μιχαηλίδου.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος σημείωσε ότι «σε στενή συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες και τους δήμους, και εκτιμώντας συνεχώς τα δεδομένα, θα φροντίσουμε για την απρόσκοπτη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, με μοναδικό άξονα την ασφάλεια».