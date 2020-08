Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: οι πιστοί να μην φορούν μάσκες μέσα στους ναούς (εικόνες)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προτροπή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Ειρηναίου. «Είμαστε ελεύθεροι στην εκκλησία δεν είμαστε σκλαβωμένοι», είπε μεταξύ άλλων.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Ειρηναίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του στη λειτουργία για τον εορτασμό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, προέτρεψε τους πιστούς να μην φορούν μάσκες στους ναούς.

Στη συνέχεια και όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε, ο κ. Ειρηναίος δήλωσε, Είμαστε ελεύθεροι στην εκκλησία δεν είμαστε σκλαβωμένοι. Τουλάχιστον μέσα στο ναό να μη φορούμε. Έξω από το ναό, εντάξει».

