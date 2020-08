Κοινωνία

Τραγωδία στην άσφαλτο (εικόνες)

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε ένα αυτοκίνητο, μετά από σύγκρουση με νταλίκα.

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν τις 17.00 στην Παλαιά Ε.Ο Λαμίας – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Τσαμαντάνη και είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας 55 ετών η οποία έχασε τελικά τη μάχη για την ζωή της.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε με νταλίκα που οδηγούσε 28χρονος Ρουμάνος. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ΙΧ μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί η οδηγός.

Πηγή: lamianow.gr