Πολιτισμός

Γιάννης Πουλόπουλος: οι σπάνιες εμφανίσεις και η εξομολόγηση της συζύγου του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως τον αποχαιρετούν σπουδαίοι δημιουργοί και ερμηνευτές. Τι λένε για το ταλέντο και τα χαρίσματα του.