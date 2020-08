Πολιτική

Ευθείες απειλές Τσαβούσογλου κατά της Ελλάδας

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, δήλωσε μεταξύ άλλων, «αν κάνετε τα λάθος βήματα, αυτή τη φορά δεν θα έχουμε ατύχημα, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί χωρίς να διστάσουμε».

Ο Yπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπέλυσε ευθεία απειλή κατά της Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν κάνετε τα λάθος βήματα, αυτή τη φορά δεν θα έχουμε ατύχημα, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί χωρίς να διστάσουμε».

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογο του Χάικο Μάας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε την Ελλάδα ότι τορπίλισε τις συνομιλίες με την Τουρκία υπογράφοντας τη συμφωνία με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, προκαλώντας σοκ σε όλους τους εμπλεκόμενους, όπως υποστήριξε.

Άνοιξε τη «βεντάλια» των τουρκικών διεκδικήσεων, επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές αιτιάσεις για το Καστελόριζο, που βρίσκεται όπως είπε μακριά από την ελληνική ηπειρωτική χώρα.

Επιτέθηκε κατά του Νίκου Δένδια για τις δηλώσεις του στην Αθήνα, ενώ κατηγόρησε τη χώρα μας για προκλητικότητα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε ότι δεν συμπεριφέρεται καλά στους πρόσφυγες, στρέφοντας τα πυρά του και κατά της Ευρώπης και της Frontex, λέγοντας ότι έκαναν τα στραβά μάτια, ενώ έθεσε ζήτημα σεβασμού των δικαιωμάτων της τουρκικής, όπως χαρακτήρισε, την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Χρειάζεται απευθείας διάλογος, επισήμανε από την πλευρά του ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για να αποκλιμακωθεί η ένταση. Οι συνομιλίες θα πρέπει να γίνουν σε εποικοδομητικό κλίμα, είπε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, επικρίνοντας έμμεσα τον τόνο των δηλώσεων του κ. Τσαβούσογλου.