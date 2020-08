Αθλητικά

ΑΕΚ: υπέγραψε ο Ανσαριφάρντ

Ο Ιρανός διεθνής έβαλε την υπογραφή του και…καπάρωσε τη φανέλα που φορούσε ο Αραούχο.

Η μεταγραφή του Καρίμ Ανσαριφάρντ στην ΑΕΚ ολοκληρώθηκε, με τον Ιρανό να βάζει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Έτσι, ο 30χρονος επιθετικός επιστρέφει στη χώρα μας μαζί με την Ελληνίδα σύζυγό του, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό κι επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 11, που φορούσε ο Σέρχιο Αραούχο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού, Καρίμ Ανσαριφάρντ. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα μας, μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1990, στην πόλη Αρνταμπίλ του Βορειοδυτικού Ιράν. Η ποδοσφαιρική του καριέρα άρχισε όταν σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στο Inter Campus, ένα μη κερδοσκοπικό αναπτυξιακό πρότζεκτ που τρέχει η ιταλική Ίντερ σε 22 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και το Ιράν.

Το 2005 πήρε μεταγραφή στα τμήματα υποδομής της ομάδας της περιοχής του, Ζομπ Αχάν Αρνταμπίλ και ένα χρόνο αργότερα υπέγραψε στην Σαίπα Καράτζ. Ακολούθησαν οι Περσέπολις (2012-13) και Τράκτορ (2013-14), με τον Ανσαριφάρντ να πραγματοποιεί συνολικά 96 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία του Ιράν, μετρώντας 44 γκολ και 15 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2014 έκανε το πρώτο του βήμα εκτός Ιράν, με τη μεταγραφή του στην Οσασούνα (17 συμμετοχές) και το 2015 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανιωνίου. Με την ομάδα της Νέας Σμύρνης αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια, σκοράροντας 15 φορές και βγάζοντας 5 ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2017 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, με τον οποίο αγωνίστηκε σε 48 ματς (22 γκολ και 8 ασίστ), ενώ τη σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε στην Νότιγχαμ Φόρεστ (12 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ). Τον Ιούλιο του 2019 υπέγραψε στην Αλ Σαλίγια του Κατάρ, με την οποία την περασμένη σεζόν έπαιζε σε 16 ματς, πέτυχε 6 γκολ και έβγαλε μια ασίστ.

Στην καριέρα του αναδείχτηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Ιράν, δύο φορές μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας και μέλος της κορυφαίας ενδεκάδας του ελληνικού πρωταθλήματος την περίοδο 2017-18.

Παράλληλα, ο Ανσαριφάρντ αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Ιράν. Πέρασε από όλες τις μικρές εθνικές ομάδας (U17, U21, U23) και σε ηλικία 19 ετών έκανε το ντεμπούτου με την εθνική Ανδρών, με την οποία μετρά μέχρι σήμερα 74 συμμετοχές και 26 γκολ και έχει συμμετάσχει στα Μουντιάλ του 2014 και του 2018.

Καρίμ, κσλώς επέστρεψες και πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα και καλώς όρισες στην κιτρινόμαυρη οικογένεια. Σου ευχόμαστε να ζήσεις τις μεγάλες στιγμές, που ονειρεύεσαι, με τη φανέλα της ΑΕΚ!