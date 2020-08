Κοινωνία

Missing alert: εξαφάνιση 23χρονου

Αγωνία για τον νεαρό που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Που εντοπίστηκαν τα ίχνη του για τελευταία φορά.

Στις 17/7/2020, εξαφανίστηκε από την Νέρχα της Ισπανίας, ο Φρέντρικ (ον.) Ρόζενμπερκ (επ.), 23 ετών. Ο Φρέντρικ είναι από τη Σουηδία και βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία από όπου και σταμάτησε να έχει επαφή με τους δικούς του ανθρώπους.

Βάσει τελευταίων πληροφοριών, ο Φρέντρικ ταξίδεψε στην Ελλάδα μέσω Κροατίας τέλη Ιουλίου 2020. Βάσιμες πληροφορίες καταδεικνύουν την Καλαμάτα ως τελευταίο του προορισμό, στις 30/7/2020. Έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Φρέντρικ Ρόζενμπεργκ από τους γονείς του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν δικής τους επιθυμίας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Φρέντρικ Ρόζενμπεργκ έχει ύψος 1,82μ., έχει 75κ. βάρος, έχει ξανθά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια.

Η συμμετοχή όλων είναι πολύ σημαντική ώστε να βρεθεί ο Φρέντρικ και να γυρίσει ασφαλής στο σπίτι του στη Σουηδία.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.