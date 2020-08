Πολιτική

Η αεροναυτική άσκηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (εικόνες)

Εντυπωσιάζουν οι δεξιότητες των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, σχεδίασε οργάνωσε και διεξάγει από το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου 2020 αεροναυτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχή που έχει δεσμεύσει σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες ασφαλείας.

Στην άσκηση συμμετέχουν Φρεγάτες (Φ/Γ), Υποβρύχια (Υ/Β), Αεροσκάφη και δυνάμεις της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ.

Η εν λόγω άσκηση περιλαμβάνει εκπαίδευση σε αντικείμενα αεράμυνας Ναυτικής Δύναμης, ανθυποβρυχιακού πολέμου και πολέμου επιφανείας, επικοινωνιών, ανταλλαγής πληροφοριών, σύνθεσης τακτικής εικόνας, προχωρητικών ελιγμών και Ειδικών Επιχειρήσεων.