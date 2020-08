Κόσμος

Τουρκία κατά ΗΠΑ μετά την αποδοκιμασία για τις σχέσεις με την Χαμάς

Έντονη η αντίδραση της Άγκυρας μετά απο την σκληρή ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Τουρκία "απορρίπτει πλήρως" ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία η Ουάσινγκτον εξέφρασε την αντίθεσή της για την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και δύο ηγετικών στελεχών της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι οι δύο αξιωματούχοι της Χαμάς χαρακτηρίζονται συγκεκριμένα παγκόσμιοι τρομοκράτες και οι ΗΠΑ ζητούν πληροφορίες για τον έναν εξ αυτών σε σχέση με την εμπλοκή σε πολυάριθμες επιθέσεις, αεροπειρατείες, απαγωγές. Πρόσθεσε ότι οι επαφές αυτές του προέδρου Ερντογάν "συμβάλλουν μόνο στην απομόνωση" της Τουρκίας.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε: "Κηρύσσοντας τρομοκράτη τον νόμιμο εκπρόσωπο της Χαμάς, η οποία ανήλθε στην εξουσία κερδίζοντας τις δημοκρατικές εκλογές στη Γάζα και είναι μια σημαντική πραγματικότητα στην περιοχή, δεν συμβάλλει διόλου στις προσπάθειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή".

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Τουρκία κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν την επιρροή τους στην περιοχή αυτή για μια "ισορροπημένη πολιτική" που θα βοηθήσει στην επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης αντί να "εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ισραήλ".