Κοινωνία

Συμπλοκή στις Φυλακές Πάτρας - Βρέθηκαν μαχαίρια και ρόπαλα (εικόνες)

Τα ευρήματα από την έρευνα στα κελιά των κρατούμενων, μετά τον καβγά.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Τρίττης, σε 4 θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Πατρών από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με τη συνδρομή εξωτερικών φρουρών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 αυτοσχέδια μαχαίρια, 23 και 12 εκατοστών,

μεταλλική ράβδος, 75 εκατοστών,

τριπλή ξύλινη ράβδος, 60 εκατοστών, με προσαρμοσμένη βίδα στο ένα άκρο,

ξύλινη ράβδος, 42 εκατοστών, με προσαρμοσμένη βίδα στο ένα άκρο,

2 αυτοσχέδια μαστίγια,

2 κάλτσες, εντός των οποίων υπήρχαν πέτρες και μπαταρίες και

κινητό τηλέφωνο.

Ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική Αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από συμπλοκή μεταξύ Αφγανών και αραβόφωνων κρατουμένων, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο εξ αυτών.