Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Με την Αφροδίτη να σχηματίζει όψη αντίθεσης με τον Δία τα πράγματα είναι δύσκολα...

Κριός: Αφροδίτη και Δίας στα μισά της εβδομάδας σχηματίζουν μια όψη αντίθεσης που χρειάζεται αρκετή προσοχή, αφού σε κάνουν να εμπιστεύεσαι τους λάθος ανθρώπους. Η ανάγκη σου για συναισθηματική εγγύτητα και για να απολαύσεις χρόνο με κάποιον που ανταποκρίνεται στα θέλω σου πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθεί. Ακόμα λοιπόν κι αν αυτός ο κάποιος δεν υπάρχει, αρχίζεις και προβάλεις αυτά τα στοιχεία? που θέλεις πάνω? σε ανθρώπους που δεν τα έχουν. Άσε τις ταμπέλες και δες πως πραγματικά είναι αυτός που έχεις απέναντι σου, γιατί θα χτίσεις ένα αυθαίρετο που σε λίγο θα δεχτεί την επίθεση της μπουλντόζας.

Ταύρος: Με την Αφροδίτη να σχηματίζει όψη αντίθεσης με τον Δία είτε στην ερωτική σου ζωή, είτε στην επαγγελματική τα πράγματα είναι θολά και μπορεί να αρνείσαι να το καταλάβεις. Όπως μπορείς να φανταστείς η κατάσταση είναι αρκετά πιο σοβαρή απ' όσο φαίνεται να την αντιλαμβάνεσαι. Μη έχοντας μετρήσει σωστά τα δεδομένα το λογικό είναι να φας τα μούτρα σου και κανείς δεν πρόκειται να σε εμποδίσει. Από την άλλη βέβαια, κάποιες φορές είναι καλύτερα να μπαίνεις στη μάχη κι ας ηττηθείς. Εξάλλου, εκτός από τη νίκη υπάρχει πάντα και το σενάριο της ανακωχής.

Δίδυμοι: Τώρα που?Αφροδίτη και Δίας σχηματίζουν αυτή την αντίθεση στα μέσα της εβδομάδας θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και να μην υπερεκτιμάς τις δυνατότητες σου, ούτε σε σχέση με τις ικανότητες σου στην δουλειά,? αλλά ούτε και σε σχέση με την υγεία και το σώμα σου. Έτσι καλό θα είναι να μετρήσεις λίγο τα λόγια σου,? ακόμα κι αν πρόκειται να απευθυνθείς στον τελευταίο ιεραρχικά συνεργάτη σου,? γιατί μπορεί να μην υπολογίζεις τις συνέπειες. Προσοχή σήμερα και στις οικονομικές σου συναλλαγές, ενώ προσπάθησε να μην ξοδέψεις περισσότερα απ’ όσο αντέχει η τσέπη σου.

Καρκίνος: Με την Αφροδίτη από το ζώδιο σου σε αντίθεση με το Δία θα πρέπει να είσαι προσεκτικός στις ερωτικές σου επαφές, όπου καλό είναι να πάρεις μέτρα ασφαλείας, ακόμα κι αν γνωρίζεις καλά τον παρτενέρ σου,? γιατί εκτός από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, υπάρχουν και οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Από την άλλη μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος? με γεγονότα που θα μπερδέψουν περαιτέρω μια κατάσταση που νόμιζες ότι ήσουν πολύ κοντά στο να την?ξεμπλέξεις. Γενικά προσοχή σε ερωτικά και οικονομικά θέματα των ημερών.?

Λέων: Αφροδίτη και Δίας στα μισά της εβδομάδας σχηματίζουν μια αντίθεση που είναι πιθανό να δημιουργήσει διαφόρων ειδών δυσκολίες στο περιβάλλον σου, οι οποίες καταλήγουν να σε επηρεάζουν σε προσωπικό επίπεδο. Θολό το τοπίο στις σχέσεις και μια αίσθηση ανικανοποίητου για τις συνθήκες της ζωής σου, τη δουλειά σου ή ακόμα και τη φροντίδα της υγείας σου. Μην αγχώνεσαι να λειτουργήσεις?κάπως. Καλύτερα να δώσεις λίγο χρόνο στα πράγματα.?

Παρθένος: Με την αντίθεση της Αφροδίτης με το Δία στα μέσα της εβδομάδας να μπερδεύει λίγο τα πράγματα και με την αισιοδοξία σου να παίρνει τα πάνω της μπορεί να βγάλεις αβίαστα την πιο παρορμητική σου πλευρά, πράγμα όμως για το οποίο μπορεί να μετανιώσεις. Θα μου πεις, και με το δίκιο σου, ότι σε έχουμε φάει να βγάλεις αυτή σου την πλευρά στην επιφάνεια και τώρα θα πρέπει να την πνίξεις. Ναι βρε καλέ μου Παρθένε, πώς να στο πω, βγάλ’ την απλά επειδή δεν είναι και το καλύτερο τάιμινγκ προσπάθησε να το ισορροπήσεις λίγο.

Ζυγός: Με τον Δία να σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και την Αφροδίτη να σε κάνει να βλέπεις ζητήματα συναισθηματικής ή οικονομικής φύσεως πιο ανάλαφρα θα πρέπει να δείξεις τεράστια ποσά αυτοσυγκράτησης για να διαχειριστείς την τάση σου να τα αρπάξεις όλα, αλλά και να τα ρισκάρεις όλα. Ναι, το όλα με το τίποτα είναι μόνο μια στιγμή μακριά και είναι δύσκολο να μην την πατήσεις. Αν όμως είσαι ο τύπος που κολλάει στην ποιότητα των πραγμάτων και όχι στην ποσότητα,? τότε η ζωή μπορεί να σου δώσει αυτό το... όσο που θα σου φτιάξει την διάθεση.?

Σκορπιός: Με την αντίθεση της Αφροδίτης με το Δία στα μισά της εβδομάδα η ανάγκη σου να πατήσεις ένα κουμπί και να διακτινιστείς σε μια ξαπλώστρα, σε ένα τροπικό νησί, μακριά απ’ όλους και απ’ όλα μοιάζει σχεδόν επιτακτική. Έλα όμως που έχουμε κορονοϊό και δεν είναι και τόσο εύκολο… Που κι εύκολο να ήταν δηλαδή, κάτι μάλλον δεν έχεις υπολογίσει σωστά ή υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν μπορείς να τις παραμελήσεις έτσι κι εύκολα. Προσοχή στο τι ακούς, αλλά και στο πόσα λες σήμερα.

Τοξότης: Η εβδομάδα συνεχίζεται με δυσκολίες και δυσαρέσκειες, αφού ο κυβερνήτης σου, ο Δίας, σε αντίθεση με την Αφροδίτη έχουν διαφορετικά αιτήματα.? Θα πρέπει λοιπόν να παίξεις άμυνα? και να? κρατήσεις γερά απέναντι σε ανθρώπους που μπορεί να σου παρουσιάσουν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά απ' όσο τα βλέπεις.? Δεν ξέρω αν η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, σίγουρα όμως δεν είναι απόλυτα στην πλευρά τους, γι' αυτό μην παρασυρθείς αν φαίνονται ικανοί να σε απαλλάξουν από το μεγαλύτερο σου πρόβλημα. Μην αφήσεις την ελπίδα σου να γίνει η αδυναμία σου.?



Αιγόκερως: Με το δίπολο Δίας-Αφροδίτη να βρίσκονται σε κόντρα από το ζώδιο σου και τον Καρκίνο αντίστοιχα η υπεραισιοδοξία σου στα θέματα των σχέσεων και των συνεργασιών σου είναι αυτή που μπορεί να σου δημιουργήσει και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι απαιτήσεις σου, είτε αυτές είναι συναισθηματικές, είτε σχετίζονται με τα χρήματα μπορεί να καλυφθούν σε ένα βαθμό. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσεις να το εκτιμήσεις ή αν θα βγει από μέσα σου η πιο ανικανοποίητη πλευρά σου.

Υδροχόος: Η όψη του Δία με τη Αφροδίτη δημιουργεί ευκαιρίες σε επαγγελματικό κυρίως επίπεδο, τις οποίες όμως θα πρέπει να τις διαχειριστείς με σοβαρότητα. Αν σε θέλουν κάπου και τους θέλεις κι εσύ πήγαινε, μην “το παίξεις ιστορία”, γιατί αύριο η πρόταση που έχεις στα χέρια σου μπορεί να γίνει καπνός. Σε μια περίοδο που νομίζεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, αλλά βαριέσαι να κουνήσεις και το μικρό σου δαχτυλάκι οι άλλοι είτε θα παίξουν ρόλο αρωγού, είτε θα είναι αυτοί που θα εκμεταλλευτούν την αδράνεια σου και την έλλειψη συγκεκριμένου στόχου.

Ιχθύς: Με την Αφροδίτη και το Δία σε αντίθετα στρατόπεδα στα μέσα της εβδομάδας η ερωτική σου ζωή μπορεί να κρύβει κάποιες απογοητεύσεις, κυρίως επειδή ίσως να είχες συγκεκριμένες προσδοκίες από τον άλλο, ο οποίος ακόμα κι αν σου υπόσχεται λαγούς με πετραχήλια δεν μπορεί να σου δώσει ούτε... κοτόπουλο κατεψυγμένο. Το θέμα είναι κατά πόσο έχεις την ψυχραιμία να διαχειριστείς την κατάσταση, βρίσκοντας τη χρυσή τομή ανάμεσα σε όσα χρειάζεσαι και σε όσα μπορεί να σου δώσει.

