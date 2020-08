Πολιτική

ΗΠΑ προς Τουρκία: Προκλητικές οι ενέργειες σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο

Συνολική καταδίκη της τουρκικής πολιτικής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο από τον αρμόδιο υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Στη συνολική καταδίκη της τουρκικής πολιτικής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε ο αρμόδιος για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Φίλιπ Ρίκερ, τονίζοντας ότι οι ενέργειες της Άγκυρας υπονομεύουν την ενότητα του ΝΑΤΟ, κατά συνέπεια έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει η Ουάσιγκτον στην περιοχή.

«Έχουμε διαβιβάσει επανειλημμένα στην Τουρκία ότι οι υπερπτήσεις της πάνω από την ελληνική επικράτεια, οι γεωτρητικές δραστηριότητες της στα ύδατα της Κύπρου, η υπογραφή του μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με την Λιβύη, καθώς και η δηλωμένη πρόθεσή της να πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες στη βάση αυτού του μνημονίου αποτελούν προκλητικές και μη βοηθητικές ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή», επισήμανε ο Αμερικανός υφυπουργός.

Εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία των ΗΠΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ρίκερ υποστήριξε ότι βασικός στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση και να διασφαλιστεί ότι οι γραμμές επικοινωνίας θα παραμείνουν ανοιχτές προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμαχική ενότητα εντός ΝΑΤΟ. Συνεχίζοντας, αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου και εξήγησε την οπτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λέγοντας ότι «η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί βαθιά για τις αυξημένες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, δυο νατοϊκών συμμάχων. Αυτές οι εντάσεις περιπλέκουν τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να παρουσιάσει ένα κοινό μέτωπο απέναντι στις αποσταθεροποιητικές δραστηρίοτητες της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ενέχουν τον κίνδυνο μιας ακούσιας κλιμάκωσης».

Αν και αναγνώρισε ότι υπάρχουν προκλήσεις που ταλανίζουν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Φίλιπ Ρίκερ είπε ότι η Τουρκία παραμένει σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί της σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Νέα προειδοποίηση για τους S-400

«Είμαστε σίγουροι ότι ο πρόεδρος [της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν και οι ανώτεροι αξιωματούχοι του καταλαβαίνουν τη θέση μας», σημείωσε ο Φίλιπ Ρίκερ, λέγοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να αντιτίθεται σθεναρά στην αγορά των S-400 από την Τουρκία.

«Η αναστολή της συμμετοχής και η εκκρεμότητα της αποπομπής της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 σε αντίδραση για την αγορά των S-400 σηματοδοτεί τη σοβαρότητα με την οποία η αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει το συγκεκριμένο θέμα και τη βούλησή μας να υπάρξουν συνέπειες. Ανησυχούμε βαθιά για τις πληροφορίες ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές για να θέσει σε λειτουργία τους S-400 και έχουμε τονίσει ότι το ζήτημα των S-400 παραμένει σημαντικό εμπόδιο στη διμερή σχέση και στο ΝΑΤΟ», τόνισε.