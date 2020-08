Αθλητικά

Τσιτσιπάς: σπουδαία νίκη επί του Ίσνερ

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Western & Southern Open της Νέας Υόρκης πανηγύρισε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Western & Southern Open της Νέας Υόρκης πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας 7-6 (2) και 7-6 (4) κόντρα στον Τζον Ίσνερ, εξασφαλίζοντας θέση στους «8» Masters για έκτη φορά στην καριέρα του.

Να σημειωθεί ότι στην διάρκεια του πρώτου σετ και ενώ ο Τσιτσιπάς ήταν μπροστά με 6-5, ο αγώνας διεκόπη προσωρινά λόγω καταρρακτώδους βροχής.

Με την επανέναρξη της συνάντησης, ο Ίσνερ ισοφάρισε, οδηγήθηκαν στο tie break, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε στην κατάκτηση του σετ.

Στο δεύτερο σετ ήταν ο Ίσνερ εκείνος που προηγήθηκε με 6-5, ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε έστειλε το σετ στο tie break και στη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο Αμερικανός Ράιλι Οπέλκα, ο οποίος απέκλεισε τον Ματέο Μπερετίνι με 2-0 σετ , 6-3, 7-6(4).