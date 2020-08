Πολιτική

Κορονοϊός: σε καραντίνα ο Διγαλάκης

Η ανακοίνωση του υφυπουργού Παιδείας, στα social media.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης, με ανάρτηση του στα social media, γνωστοποίησε ότι άτομο από το οικογενειακό του περιβάλλον διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό, γεγονός που τον υποχρεώνει να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, αν και το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υφυπουργού Παιδείας:

Ο κορωνοϊός μας απειλεί όλους και καθένας από εμάς ενδέχεται να φέρει τον ιό ασυμπτωματικά.

Άτομο του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος υποβλήθηκε σε τεστ για τον COVID-19 προληπτικά, πριν από ταξίδι, χωρίς να έχει εκδηλώσει συμπτώματα. Το τεστ βγήκε θετικό.

Άμεσα, ως οφείλαμε, τόσο εγώ, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου κάναμε το τεστ, αν και δεν είχαμε κανένα σύμπτωμα. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά για όλους.

Θα παραμείνουμε σε κατ’ οίκον περιορισμό, εργαζόμενοι από απόσταση τις επόμενες ημέρες, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών..