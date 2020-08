Παράξενα

Ζευγάρι παντρεύτηκε με την συνοδεία της... Αστυνομίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ημέρα πριν από το μυστήριο το σόι του γαμπρού και το σόι της νύφης πιάστηκαν στα... χέρια.

Όλα ήταν κανονισμένα για τον γάμο σε ορεινό χωριό των Καλαβρύτων.

Το ζευγάρι περίμενε πώς και πώς τη μέρα που θα πήγαιναν στην εκκλησία του χωριού, να πάρουν την ευλογία και να ζήσουν ευτυχισμένοι για την υπόλοιπη ζωή τους, με τις ευχές όλων των καλεσμένων, συγγενών και φίλων.

Μόνο που, σύμφωνα με το tempo24, οι συγγενείς... δεν πήγαν!

Κι όχι μόνο, αυτό, αλλά το ζευγάρι συνόδευσε στον μικρό Ιερό Ναό η Aστυνομία.

Μάλιστα οι αστυνομικοί παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια του μυστηρίου και απ ότι φάνηκε ήταν οι μοναδικοί καλεσμένοι που ευχήθηκαν στο ζευγάρι βίον ανθόσπαρτον!

Μια ημέρα πριν το σόι του γαμπρού και το σόι της νύφης πιάστηκαν στα χέρια! Τα αίματα άναψαν για τα καλά και μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο ημέρες πριν το γάμο, βγήκαν και ... μαχαίρια.

Η ένταση μεταξύ των δύο σογιών, ήταν τόσο μεγάλη που κανείς δεν μπορούσε να ηρεμήσει κανέναν.

Ο γάμος, όμως έγινε κανονικά. Μόνο έγινε υπό την αυστηρή επιτήρηση της ΕΛ.ΑΣ, η οποία και συνόδευσε το ζευγάρι στην εκκλησία αλλά και παρέμεινε εκεί δίπλα τους, μέχρι να τελειώσει το μυστήριο.

Στην εκκλησία εκτός από τους αστυνομικούς, παρευρέθηκαν, φυσικά οι κουμπάροι και μερικοί φίλοι του ζευγαριού.