Χατζηδάκης: προετοιμαζόμαστε και για το χειρότερο σενάριο με την Τουρκία (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ηλεκτροκίνηση και την εκτός σχεδίου δόμηση.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» κι αναφερόμενος στο άνοιγμα των σχολείων, αλλά και στην πανδημία του κορονοίού., τόνισε πως η Κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων και όπως όλη η Ελλάδα ενωμένη τα κατάφερε να αντιμετωπίσει επιτυχημένα την πανδημία την άνοιξη, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και τώρα.

Συμπλήρωσε δε πως για την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται μέσα στον Αύγουστο, δεν ευθύνεται το άνοιγμα του τουρισμού, καθώς ναι μεν υπήρξαν κρούσματα σε τουρίστες, αλλά δεν αποτέλεσαν αυτά τον καθοριστικό παράγοντα.

Σε ότι αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Χατζηδάκης παρατήρησε πως η ένταση που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν είναι η συνήθης ένταση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η προκλητικότητα από την Άγκυρα είναι εξακολουθητική και πολύπλευρη.

Σε κάθε περίπτωση – είπε ο κ. Χατζηδάκης – αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με αποφασιστικότητα, επιθυμούμε πάντα την ειρήνη, αλλά προετοιμαζόμαστε και για το χειρότερο σενάριο. Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο διαλόγου με την Τουρκία, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, ότι είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι για διάλογο που θα αφορά την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά όχι κάτω από καθεστώς προκλήσεων και εκβιασμών.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα επιδότησης για την ηλεκτροκίνηση που ξεκίνησε προχθές, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι μέσα σε 30 ώρες, απορροφήθηκαν περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ από τα 45 που είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του έτους. Τα χρήματα αυτά αφορούν περισσότερα από οχήματα με το 80% περίπου να είναι για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Τέλος και κληθείς να σχολιάσει την έκκληση της ΠΟΜΙΔΑ για την μη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την «πολεοδομική αναρχία». Παρόλα αυτά οι περιορισμοί που επιβάλλονται είναι σε ποσοστό μόνο 10%, επιτρέπεται η παρέκκλιση για δόμηση κάτω από 4 στρωματά και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί η δράση για την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων για όλη τη χώρα.