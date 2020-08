Κόσμος

Ινδία: Αγοράκι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια πολυκατοικίας (βίντεο)

Το παιδί ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε «σαν πύργος από τραπουλόχαρτα».

Στην διάσωση ενός αγοριού, τεσσάρων ετών, από τα συντρίμμια πολυκατοικίας προχώρησαν την Τρίτη σωστικά συνεργεία σε πόλη της Ινδίας.

Το παιδί ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε «σαν πύργος από τραπουλόχαρτα», την προηγουμένη ημέρα, στην δυτική Ινδία, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ενώ εκτιμάται πως άλλοι έως και 60 συνεχίζουν να είναι θαμμένοι στα χαλάσματα.

Το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στην πόλη Μαχάντ ξέσπασε σε επευφημίες όταν το παιδί βγήκε στην επιφάνεια και απομακρύνθηκε με φορείο, σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν κάμερες.

Δεκάδες ακόμη εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, αλλά «δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, αξιωματικός της αστυνομίας της Μαχάντ, πόλης που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από τη Μουμπάι.

Οι Αρχές εξέφραζαν αρχικά φόβους πως ο αριθμός των παγιδευμένων άγγιζε έως και τους 200, αλλά αργότερα αναθεώρησαν την εκτίμησή τους προς τα κάτω, καθώς πολλοί κάτοικοι δεν βρίσκονταν στα διαμερίσματά τους όταν το κτίριο κατέρρευσε.

Υπενθυμίζεται πως η καταστροφή σημειώθηκε τη Δευτέρα, περίπου στις 7 το απόγευμα, ώρα που αρκετοί είχαν βγει για να κάνουν τις αγορές τους. Ενώ άλλοι άλλοι έχουν εγκαταλείψει τη Μαχάντ και έχουν επιστρέψει στις γενέτειρές τους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Έως τώρα έχουν ανασυρθεί ζωντανοί, συνολικά, 76 άνθρωποι, ενώ σωστικά συνεργεία -ανάμεσά τους ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά- συνέχιζαν, χθες, να επιχειρούν στη μάζα των συντριμμιών.

Την ίδια ώρα, ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη «θλίψη» του για την καταστροφή και πρόσθεσε πως προσεύχεται για την ανάρρωση των τραυματιών.

Τα αίτια της καταστροφής παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Ινδία είναι συνηθισμένες την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο. Οι καταρρακτώδεις βροχές διαβρώνουν θεμέλια κτιρίων, καθιστώντας τα επικίνδυνα για τους ενοίκους τους.