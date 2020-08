Αθλητικά

Χάρι Μαγκουάιρ: οι πρώτες δηλώσεις του αρχηγού της Μάντσεστερ μετά την καταδίκη του

Το μήνυμα του στα social media και η αντίδραση της αδερφής του Ντέιζι, που αποτέλεσε την «πέτρα του σκανδάλου» στη Μύκονο.

Ένοχος για δωροδοκία, εξύβριση δημοσίων υπαλλήλων αλλά και πρόκληση ελαφριάς μορφής σωματικών βλαβών κρίθηκε την Τρίτη ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, από το τριμελές Πλημμελειοδικείο Σύρου.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής, με ανάρτησή του στο instagram τονίζει "ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί" μετά την καταδικαστική απόφαση για τον καβγά στη Μύκονο.

"Τρία πράγματα δεν μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο διάστημα κρυμμένα: ο ήλιος, το φεγγάρι και η αλήθεια", γράφει χαρακτηριστικά.

Η αδελφή του Ντέιζι, η οποία αποτέλεσε την “πέτρα του σκανδάλου” για τον καβγά, σύμφωνα με τον Μαγκουάιρ, δημοσίευσε το ίδιο μήνυμα μερικές ώρες μετά την καταδίκη.

Ο ποδοσφαιριστής προτίθεται να κάνει έφεση στην απόφαση, όπως γνωστοποίησε μέσω "σκληρής" ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρεται στον εαυτό του και την οικογένεια του ως τα "θύματα αυτής της υπόθεσης".

“Μετά τη δίκη, έδωσα οδηγίες στην νομική μου ομάδα άμεσα να ενημερώσουν τις δικαστικές αρχές ότι θα κάνουμε έφεση. Παραμένω δυνατός και αισιόδοξος ότι θα φανεί η αθωότητά μας. Εγώ, η οικογένεια και οι φίλοι μου είμαστε τα θύματα”, αναφέρει στην ανακοίνωση.