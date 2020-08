Κοινωνία

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Οι πίνακες με τα ονόματα

Συνολικά, 21.065 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται για να καλύψουν τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020-21 προχώρησε το υπουργείο Παιδείας. Συνολικά, 21.065 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται για να καλύψουν τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Από αυτούς, οι 15.422 προσλήψεις αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (10.017 στη Γενική Εκπαίδευση και 5.405 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση). Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 5.643 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές. Οι 3.981 εξ αυτών στην Γενική Εκπαίδευση και οι 1.662 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Επιπλέον των προσλήψεων αναπληρωτών, το υπουργείο προχώρησε και στην πρόσληψη 3.862 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου προς τους ενδιαφερόμενους, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους.

Οι αναλυτικοί πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανομένων είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας

Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα πατώντας ΕΔΩ