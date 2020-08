Οικονομία

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας.

Ενεργοποιήθηκε, για πρώτη φορά, στον e-ΕΦΚΑ η νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που απευθύνεται στους παρόχους υγείας με οφειλές από τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

H πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή μέσω του url : (https://apps.ika.gr/health/) με τη χρήση των κωδικών taxis και οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούν στη συνέχεια τον αριθμό λογαριασμού, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), καθώς και τα ποσά με τα στοιχεία των ήδη εκδοθέντων παραστατικών. Για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-E.Φ.Κ.Α. διενεργούν τους νόμιμους ελέγχους και διασταυρώσεις των στοιχείων και αναρτούν στην πλατφόρμα τα τελικά εγκεκριμένα από την υπηρεσία ποσά. Στο τελικό στάδιο οι πάροχοι καλούνται να συμφωνήσουν με τα ποσά που έχουν αναρτηθεί και δρομολογείται η πληρωμή τους.

Με τη χρήση της νέας πλατφόρμας θα επισπευσθεί σημαντικά ο χρόνος εκκαθάρισης επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα που στερούσε πολύτιμη ρευστότητα από παρόχους και επαγγελματίες του χώρου της υγείας.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά. «Δημιουργήσαμε μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επίσπευση της εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε παρόχους υγείας. Επιλύουμε ένα χρόνιο πρόβλημα που στερούσε πολύτιμη ρευστότητα στο χώρο της υγείας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2017 τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε παρόχους υγείας έφταναν στα 223.081.155 ευρώ και τον Ιούλιο του 2019, μετά από 2,5 χρόνια, είχαν εκκαθαριστεί μόλις 11.536.268 ευρώ και το συνολικό ποσό που κληρονομήσαμε ήταν 211.544.887 ευρώ. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους παρόχους υγείας έχει μειωθεί κατά 109.065.345 ευρώ. Η προσπάθεια για την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων κάθε μορφής είναι συνεχής και αποτελεσματική.