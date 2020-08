Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: η νίκη του ΠΑΟΚ έδωσε ώθηση στην Ελλάδα

Η Ελλάδα κέρδισε ήδη μια θέση στην κατάταξη και ευελπιστεί να βρεθεί όσο πιο ψηλά από την 18η που τερμάτισε φέτος.

H νίκη (3-1) του ΠΑΟΚ επί της Μπεσίκτας, επέτρεψε στην Ελλάδα να σκαρφαλώσει στην 17η θέση (21.200 βαθμοί) της κατάταξης τη UEFA, αφήνοντας πίσω της την (18η) Ελβετία (21.100) , που απόψε όμως έχει την ευκαιρία να επιστρέψει, μιας και η Γιουνγκ Μπόις υποδέχεται την ΚΙ των Νησιών Φερόε, σε αγώνα για την β’ προκριματική φάση του UCL.

Μπροστά από την χώρα μας, είναι η 16η Σερβία (22.000), ενώ στην 15η θέση βρίσκεται η Δανία (23.750). Στην κορυφή της κατάταξης είναι πάντα η Ισπανία με 80.640, μπροστά από την (2η) Αγγλία (78.497) και την (3η) Ιταλία (61.438).

Όπως είναι γνωστό τη σεζόν 2021-22 η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League (1ο προκριματικό), καμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).

Η χώρα που θα βρεθεί στο τέλος της τρέχουσας σεζόν στην 17η αλλά και την 16η θέση, θα εκπροσωπηθεί το 2022-23 από τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League (2ο προκριματικό), καμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).

Η 15η θέση εξασφαλίζει δύο ομάδες στο Champions League (2ο και 3ο προκριματικό), μία στο Europa League (3ο προκριματικό) και δύο στο Europa Conference League (2ο προκριματικό), η 14η και 13η θέση, επιτρέπει στον πρωταθλητή παρουσία στον 3ο προκριματικό του Champions League με τον δευτεραθλητή στο 2ο προκριματικό (Champions League), τον Κυπελλούχο και τον 3ο και 4ο στο Europa League.

Στην 11η και 12η θέση ο πρωταθλητής πάει στα playoffs του Champions League, o δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, o τρίτος ή ο Κυπελλούχος στα playoffς του Europa League και ο 4ος-5ος στο Europa Conference League.