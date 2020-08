Κοινωνία

Θρίλερ με σκάφος που νοικιάστηκε στην Κεφαλονιά και βρέθηκε στην Λευκάδα

Σε ποια παραλία της Λευκάδας εντοπίστηκε το σκάφος. Δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Σε παραλία της δυτικής Λευκάδας εντοπίστηκε από τις λιμενικές Αρχές το σκάφος "ΔΙΑΣ" με αριθμό νηολογίου Σ.Α. 478, το οποίο αγνοείτο από την περασμένη Παρασκευή, όταν και είχε νοικιαστεί από αλλοδαπό τουρίστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος εντοπίστηκε από λουόμενους σε μια μικρή παραλία δυτικά της περιοχής «Κάθισμα» Λευκάδας. Στο σημείο έσπευσε δύναμη του τοπικού λιμεναρχείου αλλά και της αστυνομίας και διενεργήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος στο σκάφος για την εύρεση οποιαδήποτε στοιχείου σχετικά με τους τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής. Μετά την έρευνα που έγινε από το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς βρέθηκε ότι ο 30χρονος αλλοδαπός είχε προσκομίσει πλαστή ταυτότητα για να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο, με την εταιρία ενοικιάσεως σκαφών.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ο 30χρονος άντρας μαζί με την παρέα του, άλλα τρία άτομα, ενοικίασαν σκάφος, για να πραγματοποιήσουν μονοήμερη εκδρομή στις παραλίες της περιοχής. Το σκάφος έπρεπε να είχε επιστρέψει στο Αργοστόλι αργά το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο, πράγμα που δεν έγινε ποτέ!

Στην συνέχεια ο ιδιοκτήτης του σκάφους "ΔΙΑΣ" με αριθμό νηολογίου Σ.Α. 478 και μήκος 4,8 μέτρα, ειδοποίησε τη Λιμενική Αρχή Κεφαλληνίας. Αμέσως άρχισαν οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Κεφαλονιάς, από περιπολικό σκάφος του λιμεναρχείου, ένα σκάφος FRONTEX, πέντε ιδιωτικά σκάφη και δύο περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.