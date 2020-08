Κόσμος

Αφγανιστάν: δεκάδες νεκροί από πλημμύρες

Οι διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους σε σπίτια που έχουν καταρρεύσει.

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τη νύκτα στην πόλη Σαρικάρ, βόρεια της Καμπούλ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Το υπουργείο Υγείας, σε ανακοίνωσή του, έκανε επίσης λόγο για 80 τραυματίες.

«Γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ώρα Ελλάδας), πλημμύρες που προκλήθηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη Σαρικάρ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της επαρχίας Παρουάν, η Γουάιντα Σακάρ, η οποία έκανε λόγο από την πλευρά της για 66 νεκρούς και 90 τραυματίες.

Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους για να ανακαλύψουν ενδεχόμενα θύματα, καθώς έχουν καταστραφεί περισσότερα από 500 σπίτια, συνέχισε η Σακάρ.

«Έχουμε πληροφορίες για ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Διαχείρισης Καταστροφών Ταμίμ Αζίμι.

«Έχουμε δύο οικογένειες της συνοικίας μας που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια», επιβεβαίωσε ο Αμπντούλ Μαζίντ, κάτοικος της Σαρικάρ, όταν ερωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Tolo news. «Έχουμε ανάγκη περισσότερους διασώστες», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής του κράτους Άσραφ Γάνι διέταξε την αποστολή επείγουσας βοήθειας στη Σαρικάρ, έκανε γνωστό η προεδρία με ανακοίνωσή της.

Δεκαεπτά πτώματα και περίπου 40 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και πολλά παιδιά, μεταφέρθηκαν στο επαρχιακό νοσοκομείο της Παρουάν, σύμφωνα με τον διευθυντή του, τον Αμπντούλ Κασίμ Σανγκίν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο δείχνουν κατοίκους της Σαρικάρ να καλούν σε βοήθεια, ενώ άλλοι αγοράζουν φέρετρα για να ενταφιάσουν συγγενείς τους. Αυτοκίνητα μοιάζουν να επιπλέουν πάνω στη λάσπη.