Πολιτική

Ερντογάν: πολεμικές απειλές κατά της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Θα κάνουμε ότι χρειαστεί πληρώνοντας ακόμα και με τίμημα», είπε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, προχώρησα ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε εκδήλωση για την επέτειο της μάχης του Μάτζικερτ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα πάρουμε ότι δικαιούμαστε σε Μαύρη θάλασσα, Μεσόγειο και Αιγαίο» και πρόσθεσε , ότι «καλούμε τους συνομιλητές μας να μείνουν μακριά από λάθη που θα τους προκαλέσουν καταστροφή».

Ο Ερντογάν ανέφερε μεταξύ άλλων, «η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην Μαύρη Θάλασσα. Ακριβώς όπως δεν λαχταρούμε τη γη, την κυριαρχία ή τα συμφέροντα κανενός, δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ σε αυτό που μας ανήκει. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Καλούμε τους συνομιλητές μας να συνέλθουν.

Δεν έχουμε βλέψεις και εδαφικές διεκδικήσεις αλλά κάποιοι δοκιμάζουν την υπομονή μας. Θα αντιδράσουμε είτε πολιτικά, είτε οικονομικά, είτε στρατιωτικά. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί πληρώνοντας ακόμα και τίμημα. Αν κάποιοι θέλουν να μας αντιμετωπίσουν, ας έρθουν. Ειδάλλως ας φύγουν από την μέση».