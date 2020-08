Πολιτική

Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου: Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ελληνική Λύση. Πότε θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία.

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της κύρωσης της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας, ανακοίνωσε, από το βήμα της Βουλής, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Κατρούγκαλος. Όπως είπε, τα κόμματα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ιστορία σε μια στιγμή κατά την οποία η ελληνοτουρκική κρίση λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι ΝΔ και ΚΙΝΑΛ έχουν δηλώσει ότι υπερψηφίζουν και τις δύο συμφωνίες (Αθηνών-Ρώμης και Αθηνών-Καΐρου), ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προαναγγείλει υπερψήφιση της συμφωνίας με την Ιταλία και "παρών" στη συμφωνία με την Αίγυπτο, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 τις καταψηφίζουν, ενώ η Ελληνική Λύση είχε επιφυλαχθεί.

Όπως ανακοίνωσε το προεδρείο της Βουλής, η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη από τις 15:00 έως τις 20:00, με σταδιακή προσέλευση των βουλευτών στην αίθουσα της Ολομέλειας, λόγω των υγειονομικών μέτρων που τηρεί η Βουλή, λόγω του νέου κορονοϊού (60 βουλευτές ανά ώρα).

Απορρίφθηκε ένσταση αντισυνταγματικότητας της Ελληνικής Λύσης

Εν τω μεταξύ, με ένσταση αντισυνταγματικότητας από την Ελληνική Λύση, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση των συμφωνιών της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο για τις θαλάσσιες ζώνες. Έπειτα από συνοπτική συζήτηση, η ένσταση απορρίφθηκε. Ο παριστάμενος υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας αναφέρθηκε σε πρόδηλο νομικό σφάλμα, καθώς στην κύρωση των συμφωνιών αυτών δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 28 παρ. 3 του Συντάγματος (απόλυτη πλειοψηφία για ψήφιση νόμου που περιορίζει την εθνική κυριαρχία) που επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος της Ελλ. Λύσης Κ. Χήτας αλλά το 28 παρ. 1* (εφαρμογή Διεθνούς Δικαίου με αμοιβαιότητα).

Ο κ. Χήτας είχε αναφέρει ότι οι συμφωνίες είναι επιζήμιες για την πατρίδα και μειώνουν την εθνική κυριαρχία της διότι προβλέπουν μειωμένη επήρεια ελληνικών νησιών. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γ. Κατρούγκαλος είπε ότι υπάρχει θέμα ακολουθούμενης μεθοδολογίας αλλά όχι θέμα περιορισμού εθνικής κυριαρχίας. Από το Κίνημα Αλλαγής ο Α. Λοβέρδος είπε ότι η αίτηση είναι "εκτός θέματος", ενώ από το ΜέΡΑ25 η Σ. Σακοράφα σημείωσε ότι η αμοιβαιότητα έχει τηρηθεί.

Η συζήτηση άρχισε με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη και των αρχηγών των κομμάτων. Σημειώνεται, επίσης, η αναφορά του αντιπροέδρου της Βουλής Νικ. Κακλαμάνη σε πληροφορίες που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά ονομαστική ψηφοφορία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση, αναφέρει: «Φαίνεται ότι το ...μασάζ του κυρίου Μάας, έπιασε τόπο και το ελληνικό πολιτικό σύστημα έδωσε ρεσιτάλ φοβίας έναντι των γερμανικών εντολών, ως μια κακόφωνη ορχήστρα. Σύσσωμο το πολιτικό σύστημα ακόμα και τα κόμματα της «αριστεράς», καταψήφισαν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας των προς κύρωση συμφωνιών με Ιταλία και Αίγυπτο που κατέθεσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προσπαθώντας να αποτρέψει την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Το θλιβερό θέαμα των εισηγητών της αντιπολίτευσης να ακούγονται ως αντίλαλος της κυβέρνησης, απέδειξε και την σκοπιμότητα της συνάντησης Μάας - Τσίπρα πέραν κάθε θεσμικού πλαισίου. Τόσο ίδιοι και τόσο.... προβλέψιμοι».