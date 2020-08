Οικονομία

Σταϊκούρας: Ο πιο δύσκολος προϋπολογισμός είναι του 2021 λόγω της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το «μεικτό» σύστημα υποχρεωτικών και εθελοντικών μειώσεων σε ενοίκια, και τις παρατάσεις στις αναστολές καταβολής φόρων και εισφορών.

Για την κατάρτιση ίσως του πιο δύσκολου προϋπολογισμού το 2021 λόγω της πανδημίας, έκανε λόγο σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «με τόσο μεγάλη αβεβαιότητα είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετήσεις συγκεκριμένες πολιτικές με χαρακτηριστικά μονιμότητας».

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN και ερωτηθείς ειδικότερα για τη δυνατότητα υλοποίησης μόνιμων μειώσεων φορολογικών βαρών με τον προϋπολογισμό του 2021, ο υπουργός ανέφερε πως «δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η υγειονομική κρίση», προσθέτοντας ωστόσο ότι «στον προϋπολογισμό θα ενσωματωθούν οι μέγιστες δυνατές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των συνεπειών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εάν είναι εφικτό- όπου είναι εφικτό- να υπάρχουν και παρεμβάσεις στη φορολογική πολιτική με μειώσεις φόρων».

Με βάση τις δηλώσεις του κ. Σταϊκούρα, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ένα «μεικτό» σύστημα υποχρεωτικών και εθελοντικών μειώσεων στα ενοίκια σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ θα υπάρξουν παρατάσεις στις αναστολές καταβολής φόρων και εισφορών έως και τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό:

Θα υπάρξει παράταση των αναστολών πληρωμών φόρων και εισφορών έως και τον Μάρτιο 2021, για τους πληγέντες. Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι οι όποιες αναστολές φόρων και εισφορών ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα επεκταθούν έως και το πρώτο τρίμηνο του 2021, και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση αποπληρωμής των συσσωρευμένων υποχρεώσεων σε 12 άτοκες ή 24 έντοκες (με επιτόκιο 2,5%) δόσεις.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Εντός του Σεπτεμβρίου θα υλοποιηθεί ο γ' κύκλος, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία του Αυγούστου για τον τζίρο των επιχειρήσεων, καλύπτοντας και επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχανή που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο. Οι ενισχύσεις θα είναι πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Ενοίκια: Στο τέλος Αυγούστου λήγει η υποχρεωτική μείωση κατά 40% των ενοικίων στους κλάδους εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «εξετάζουμε πολλούς τρόπους, ίσως και συνδυαστικά, υπάρχουν σκέψεις στο τραπέζι και για επέκταση αλλά και για εθελοντική συμφωνία μεταξύ των μερών, ώστε να υπάρχει κίνητρο από την πλευρά των ιδιοκτητών να προχωρήσουν σε μείωση των ενοικίων. Η υποχρεωτική μείωση θέλουμε να μην επεκταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Αναδρομικά συνταξιούχων: Η καταβολή θα γίνει «το συντομότερο δυνατόν».

Σχεδιάζεται, επίσης, παράταση και για τα επιδόματα ανεργίας και για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας και για το πρόγραμμα «Συν-Εργασία».

Τέλος, στο Eurogroup στο Βερολίνο (11- 12 Σεπτεμβρίου) αναμένεται να αποσαφηνιστεί εάν και το επόμενο έτος δεν θα ισχύσουν δημοσιονομικοί στόχοι και κανόνες, όπως και εφέτος, κάτι που φυσικά επηρεάζει την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021.