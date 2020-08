Κοινωνία

Λιμενικό Σώμα: Η επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών στην Χάλκη και η τουρκική πρόκληση (εικόνες)

Σε χρόνο ρεκόρ διασώθηκαν 96 αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν τρεις διακινητές. Το επεισόδιο με τις τουρκικές ακταιωρούς. Στη δημοσιότητα βίντεο από το Λιμενικό.

«Σε εξέλιξη από τις απογευματινές ώρες χθες βρίσκεται ευρύτατη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή 21 ν.μ. δυτικά της Χάλκης σε διεθνή ύδατα και εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Λιμενικό Σώμα».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί σώοι ενενήντα έξι (96) αλλοδαποί εκ των οποίων πέντε (05) μεταφέρθηκαν στη ν. Κάρπαθο, εβδομήντα δύο (72) στη ν. Ρόδο ενώ δεκαεννέα (19) παρελήφθησαν από σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.

Με γνώμονα την τήρηση και των υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι διασωθέντες, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υποβάλλονται σε τέστ για τον COVID-19 και μπήκαν καραντίνα για τις προσεχείς ημέρες, σε ξενοδοχείο που ενοικιάστηκε γι'αυτό το σκοπό.

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνιστά μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχείς επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έχει καταγραφεί στο Αιγαίο Πέλαγος, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής στοιχεία:

Τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό των διασωθέντων.

Το γεγονός ότι το συμβάν έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο νύχτα.

Το γεγονός πως ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός διασωθέντων, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, δεν φορούσαν σωσίβια

Τον χρόνο ρεκόρ εντός του οποίου διασώθηκαν 96 αλλοδαποί.

Τονίζεται ότι, οι Λιμενικές Αρχές έχουν ήδη εντοπίσει μεταξύ των διασωθέντων τρεις διακινητές, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Η χώρα μας - και με αυτή την επιχείρηση - αποδεικνύει ότι, αφενός φυλάσσει τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης, και αφετέρου σώζει ζωές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι, η αυξημένη επιτήρηση και προστασία των θαλασσίων συνόρων που πραγματοποιείται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών καθώς και αφίξεων μεταναστών στα ελληνικά νησιά (μείωση κατά 95% σε σύγκριση με το περασμένο έτος 2019).

Και αυτή η προσπάθεια είναι τιτάνια, καθώς οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που δρουν στην Τουρκία έχουν επανειλημμένα προβεί σε διαδικασίες παράνομης μεταφοράς μεγάλου αριθμού μεταναστών. Τελευταία, μάλιστα, κάνουν χρήση ιστιοφόρων σκαφών καθώς και θαλαμηγών, με απώτερο σκοπό την διασπορά τους στην Ευρώπη και την αποβίβασή τους κατά κύριο λόγο σε περιοχές της Ν. Ιταλίας.

Για το σκοπό αυτό, ακολουθούν πάντα θαλάσσιες διαδρομές σε διεθνή χωρικά ύδατα, κρατώντας μεγάλες αποστάσεις από τα ελληνικά νησιά, τα οποία περιπολούνται νυχθημερόν από επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της FRONTEX προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί ώστε να αποφύγουν τη σύλληψή τους. Επιγραμματικά αναφέρεται ότι περισσότερες από είκοσι πέντε (25) τέτοιες περιπτώσεις έχουν λάβει χώρα τους τελευταίους 3 μήνες και έχουν επιτυχώς διαχειριστεί τόσο οι Ελληνικές, όσο και οι Ιταλικές αρχές. Για το συγκεκριμένο φαινόμενο έχουν επανειλημμένα ενημερωθεί οι Τουρκικές αρχές, χωρίς καμία ανταπόκριση.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδυνής επιχείρησης προς εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων και ενώ είχε ήδη διασωθεί με απόλυτη επιτυχία και σε ελάχιστο χρόνο, μεγάλος αριθμός ατόμων, κατέφθασαν στην περιοχή δύο (02) τουρκικές ακταιωροί.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τουρκικά σκάφη δεν είχαν καμία ουσιαστική συνδρομή στην περιοχή για έρευνα προς εντοπισμό κινδυνευόντων στη θάλασσα, ούτε δήλωσαν στον έχοντα τον συντονισμό της επιχείρησης ΕΚΣΕΔ την παρουσία τους. Επίσης, καλούσαν συνεχώς τα παραπλέοντα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή να αποχωρήσουν.

Μάλιστα, σε αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση περί Παροχής Υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης στην Θάλασσα και του ασφαλούς συντονισμού και διεξαγωγής τέτοιων επιχειρήσεων, προσέγγισαν και παρέλαβαν από παραπλέον στην περιοχή πλοίο, σημαίας Μάλτας, τουρκικών συμφερόντων, δεκαεννέα (19) συνολικά διασωθέντες. Έτσι, δυσχέραιναν ακόμα περισσότερο το έργο της Ελληνικής Ακτοφυλακής, τόσο για την ταυτοποίηση των διασωθέντων όσο και για την εξέλιξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης τυχόν αγνοούμενων.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να κάνει ότι χρειάζεται για τη φύλαξη των συνόρων της και της Ευρώπης και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».