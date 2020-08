Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μεγαλώνει, εμβληματικές οι συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο

Πολιτική

Συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού σε Λιμενικό και Ένοπλες δυνάμεις μετά το επεισόδιο στην Χάλκη. Τι είπε για τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο και την επέκτασης αιγιαλίτιδας ζώνης.

Εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στο Λιμενικό Σώμα και στις Ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησε την τοποθέτησή του από βήματος της Ολομέλειας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση σχεδίων νόμου για κύρωση των συμφωνιών «μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων Θαλάσσιων Ζωνών τους» και μεταξύ «της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο Κρατών».

Αναφερόμενος στη μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης που έγινε τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο και τη διάσωση σχεδόν 100 ανθρώπων, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «είναι μία ακόμη τρανή απόδειξη ότι η δράση μας στις θάλασσες δεν είναι μόνο εθνική αλλά και ανθρωπιστική». Ταυτόχρονα όπως είπε είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να διαδίδουν fake news για δήθεν αδιαφορία της Ελλάδας για ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα.

"Εμβληματικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, με μείζον ιστορικό και πολιτικό βάρος για τη χώρα"

Στη συνέχεια, περνώντας στην ημερήσια διάταξη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πρόκειται για «μια συνεδρίαση ξεχωριστής σημασίας», καθώς η Βουλή των Ελλήνων καλείται να «κυρώσει δύο εμβληματικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο». Όπως χαρακτηριστικά είπε, στα σχετικά κείμενα περιλαμβάνονται και ρητές ρυθμίσεις για τα ευρύτερα εθνικά μας συμφέροντα. «Έχουν συνεπώς μείζον ιστορικό και πολιτικό βάρος», τόνισε.

Προϊδέασε ότι ο λόγος στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα πρέπει να είναι μετρημένος και υπεύθυνος γιατί τα λεγόμενα στην αίθουσα θα αποτελέσουν «τεκμήρια» που θα μπορούσε κανείς στο εξής να χρησιμοποιήσει για να υπονομεύσει την εθνική στρατηγική της χώρας. Τόνισε ότι οι δύο συμφωνίες υπογράφηκαν με διαφορά λίγων εβδομάδων επιλύοντας εκκρεμότητες δεκαετιών, με τα γειτονικά κράτη. Υπογράμμισε ότι βασίστηκαν στο Διεθνές Δίκαιο και διεμβολίζουν παράνομες ενέργειες στην περιοχή, «καθιστώντας στις θάλασσές μας μία νέα πραγματικότητα ειρήνης και ασφάλειας».

Επiσήμανε ότι πάνω απ' όλα με αυτές τις συνθήκες η χώρας μας επιστρέφει σε έναν ρόλο που όχι απλά τον δικαιούται αλλά οφείλει και να τον δικαιώνει καθημερινά. «Τον ρόλο του εγγυητή των ανατολικών συνόρων αλλά και των συμφερόντων της Ευρώπης στη Μεσόγειο». Και συνέχισε: «τον ρόλο του πρεσβευτή του Διεθνούς Δικαίου, τον ρόλο του σταθερού βραχίονα διαλόγου και συνεργασίας σε αυτή την πολύ ταραγμένη πλευρά του χάρτη. Είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος που της αναγνωρίζεται διεθνώς όλο και πιο έντονα».

Εκανε αναφορά στην καθιέρωση από τον Εμανουέλ Μακρόν του όρου «ευρωπαϊκή κυριαρχία στη θάλασσά μας», κατά την αναφορά του στη Μεσόγειο αλλά και στην αναφορά της καγκελαρίου Μέρκελ για «δικαιώματα των μελών της ΕΕ η αμφισβήτηση των οποίων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

"Η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη προς δυσμάς από τα 6 στα 12 μίλια"

Εν μέσω χειροκροτημάτων από κυβερνητικούς βουλευτές ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, «η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη προς δυσμάς από τα 6 στα 12 μίλια». Και τόνισε: «H Ελλάδα μεγαλώνει. Το έχουν πει κι άλλοι. Εμείς όμως είμαστε αυτοί που το κάνουμε πράξη. Προβαίνουμε έτσι σε μία θαλάσσια περιοχή συγκεκριμένα αυτή του Ιονίου και των Ιονίων νήσων μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου στην άσκηση ενός αδιαμφισβήτητου κυριαρχικού μας δικαιώματος, σύμφωνα με άρθρο 3 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Και προσέθεσε «ένα δικαίωμα το οποίο η χώρα μας επιφυλάσσεται να ασκήσει μελλοντικά και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές και το οποίο έχουν ήδη ασκήσει οι γείτονές μας με σεβασμό στη σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και την εφαρμογή της μέσης γραμμής εκεί που η απόσταση μεταξύ των ακτών είναι μικρότερη από τα 24 μίλια».

"Επιβεβαίωση της ορθότητας των επιλογών μας, οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Άγκυρας"

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους βουλευτές, «ίσως δεν υπάρχει καλύτερη επιβεβαίωση της ορθότητας των επιλογών μας από τις σπασμωδικές αντιδράσεις που αυτές προκαλούν δυστυχώς στη γειτονική Τουρκία. Όχι βέβαια στο λαό της αλλά στην ηγετική της ομάδα».

Τόνισε δε ότι με την τακτική της η γειτονική χώρα «αιχμαλωτίζεται όλο και πιο πολύ στα δίχτυα της πολιτικής απομόνωσης» και έκανε αναφορά και στη σπασμωδική της απόφαση να μετατρέψει ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς όπως η Αγία Σοφία σε τζαμί. «Είναι μέρος μίας διαρκούς κρίσης που συνιστά στρατηγική ήττα και θα κλιμακώνεται αν δεν αλλάξει εγκαίρως αυτή η λανθασμένη επιλογή», υπογράμμισε.

"Ο δρόμος της συνεννόησης με την Άγκυρα είναι ανοιχτός, υπό τον όρο να σταματήσει αμέσως τις προκλήσεις"

«Δεν θα επεκταθώ πολύ περισσότερο γιατί οι θέσεις μας απέναντι στη γειτονική χώρα είναι κρυστάλλινες», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε «η αποφασιστικότητά μας στην υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων έχει ήδη φανεί όπου κι όπως χρειάστηκε και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας βρίσκονται πάντα σε επιφυλακή».

Επισήμανε επίσης με νόημα ότι «όσο ισχυρή είναι η Ελλάδα στο πεδίο άλλο τόσο αισθάνεται δυνατή και στο τραπέζι του διαλόγου γιατί τα όπλα του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας, της πολιτισμένης συμπεριφοράς είναι όπλα ακαταμάχητα» και τόνισε: «Συνεπώς η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να οδηγήσει την Τουρκία στον στίβο της νομιμότητας- γι' αυτό και θα επαναλάβω ότι ο δρόμος της συνεννόησης για το ένα ανοιχτό εκκρεμές ζήτημα που έχουμε με την Τουρκία, αυτό της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, είναι ανοιχτός, μπορεί να ανοίξει και για την Άγκυρα. Υπό έναν όρο όμως: να σταματήσει αμέσως τις προκλήσεις. Στην ιστορία άλλωστε πρώτοι οι Έλληνες καθιέρωσαν τον κλάδο ελαίας».

Το αμήχανο “ παρών” ισούται με “ απών” από την ιστορική ευθύνη

Λίγο πριν κλείσει την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός επΙσήμανε ότι έξι λέξεις αρκούν: «σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα κάνει αναφορά στο τεράστιο θέμα της πανδημίας και τις συνέπειές της γιατί δεν θα ήθελε να υποβαθμίσει όπως είπε «το τεράστιο εθνικό θέμα που έχουμε ενώπιόν μας». Γιατί, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «η θωράκιση της πατρίδας δεν είναι επιλογή είναι επιταγή και αυτήν ακριβώς εξυπηρετούν οι συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο που καλούμαστε να κυρώσουμε σε λίγο».

Κλείνοντας τόνισε πως μίλησε «έχοντας πλήρη επίγνωση της ιστορικότητας της στιγμής» και επισήμανε πως «σε μια τέτοια συγκυρία η αποχή από την ψηφοφορία σημαίνει υπεκφυγή και το αμήχανο "παρών" ισούται με "απών" από την ιστορική ευθύνη». Απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε επίσης ότι θα είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα ζητά ονομαστική ψηφοφορία για να ψηφίσει "παρών" και να μην εκφράσει ξεκάθαρη θέση. Ζήτησε να επανεκτιμήσει τη στάση του προκειμένου όπως είπε αύριο ο υπουργός Εξωτερικών να πάει στη Σύνοδο Υπουργών με ψηφισμένες τις συμφωνίες, επικαλούμενος λόγους ξεκάθαρης εθνικής γραμμής.

«Κύριε Τσίπρα αφού συμφωνείτε γιατι ψηφίζετε παρών;»

«Σε πολλά από αυτά τα οποία είπατε συμφωνώ, γιατί ουσιαστικά συμφωνήσατε ακριβώς με πολλά από αυτά τα οποία κάναμε», τόνισε απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβαίνοντας ξανά στο βήμα της Ολομέλειας για τη δευτερολογία του, κατά τη συζήτηση κύρωσης των συμφωνιών μεταξύ της χώρας μας με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και ΑΟΖ αντίστοιχα.

Αναφερόμενος στη συνέχεια σε σημεία της ομιλίας του κ. Τσίπρα, ο πρωθυπουργός, τόνισε ότι με βάση αυτά ουσιαστικά προσδιορίζεται η συμφωνία που έχει έρθει στο Κοινοβούλιο.

«Εγείρεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα: εάν συμφωνείτε ως προς όλα τα επιμέρους, πώς δικαιολογείτε το ‘παρών' ως προς την επίσημη θέση του κόμματος σε αυτή την κρίσιμη ψηφοφορία», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας :«Μας κατηγορείτε ότι μιλάμε με δύο γλώσσες. Εσείς μιλάτε με δύο γλώσσες, διότι αυτή τη στιγμή υποκύπτετε στα δικά σας εσωτερικά διλήμματα και στις δικές σας εσωτερικές αντιφάσεις».

Ο κος Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί εθνικά ωφέλιμη τη συμφωνία με την Αίγυπτο, συνυπολογίζοντας πως στέλνει μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες στην περιοχή, ενώ ακούγονται και φωνές όπως αυτή του τέως υπουργού Εξωτερικών που αμφισβητεί τη συμφωνία την οποία ο ίδιος διαπραγματευόταν. «Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πλαίσιο της συμφωνίας ήταν πάντοτε το ίδιο και δεν άλλαξε ποτέ», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «θα ήταν καλύτερο η συμφωνία αυτή να είχε υπογραφεί» από την προηγούμενη κυβέρνηση γιατί τότε θα είχε προηγηθεί του Τουρκολυβικού μνημονίου και δεν θα το ακολουθούσε.

Κάλεσε μάλιστα και πάλι την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει το βήμα υπέρβασης ώστε να υπάρχει εσωτερική συνέχεια σε όσα λέει αλλά και προκειμένου τουλάχιστον τα τρία μεγάλα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας, αφήνοντας στην άκρη τις όποιες επιμέρους διαφορές, που η κυβέρνηση έχει καταγράψει, όπως τόνισε.

Το «παρών» είναι «απών» επανέλαβε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε σε αντιδιαστολή στη στάση που τηρεί το ΚΙΝΑΛ παρά το γεγονός ότι έχει τις επιφυλάξεις του.

Η συμφωνία με την Αίγυπτο αποδεικνύει στην πράξη ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Γι' αυτό ενοχλείται η Τουρκία.

Αναφορικά με την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια, ο πρωθυπουργός τόνισε πως καλό είναι να θυμόμαστε την ιστορία και το τι ακριβώς έχει γίνει στο παρελθόν.

«Η αλήθεια παραμένει κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης: είχατε τη δυνατότητα να το κάνετε. Δεν το κάνατε και φαντάζομαι ότι ούτε εδώ προφτάσατε τεσσερισήμισι χρόνια να το κάνετε κι ερχόμαστε εμείς και το κάνουμε», τόνισε και εξέφρασε την ελπίδα να υπερψηφιστεί ο σχετικός νόμος όταν έρθει στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός απατώντας στις επικρίσεις που δέχεται από ολόκληρη την αντιπολίτευση ότι δεν υπάρχει στρατηγική στα θέματα εξωτερικής πολιτικής σημείωσε «Δυσκολεύομαι αυτή την κριτική να την αντιληφθώ ιδιαίτερα όταν είναι μία εξωτερική πολιτική η οποία παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα», ενώ χαρακτήρισε «φραστική διολίσθηση» την όποια σύγκριση των ζητημάτων στο Αιγαίο με τη συμφωνία των Πρεσπών.

Επισήμανε επίσης ότι «αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μη βλέπει κάποιος ότι η Ελλάδα είναι με τους πολλούς. Είναι με τη συμμαχία του Διεθνούς Δικαίου και με τις χώρες εκείνες οι οποίες εκφράζουν τον ίδιο αξιακό κώδικα με μας και η Τουρκία είναι απομονωμένη».

«Η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι η συμφωνία η οποία υπογράψαμε με την Αίγυπτο καταρρίπτει μια και καλή το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας διότι αποδεικνύει στην πράξη ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Γι αυτό ενοχλείται η Τουρκία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε: «Άρα πρώτο σκέλος της στρατηγικής μας είναι οι ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και δεύτερο σκέλος είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων».

Συνέχισε λέγοντας ότι τρίτος άξονας ως προς τις συζητήσεις μας με την Τουρκία είναι ότι «είμαστε διατεθειμένοι να ξανασυζητήσουμε με την Τουρκία και να ξαναπιάσουμε το νήμα των διερευνητικών από κει που σταμάτησαν το 2016, άρα για το ένα και μοναδικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο» και προσέθεσε: «Και ναι, αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε να καταλήξουμε σε ένα συνυποσχετικό και να πάμε στη Χάγη. Αυτό είναι μία θέση η οποία εκφράζει σήμερα την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων».