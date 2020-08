Κόσμος

Γαλλία: Η ανατολική Μεσόγειος δεν είναι “πεδίο παιxνιδιών”

Το μήνυμα της Γαλλίας υπουργού Άμυνας στο Twitter για τις κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή.

Η Γαλλία προειδοποίησε σήμερα την Τουρκία πως η Ανατολική Μεσόγειος δεν μπορεί να αποτελέσει «πεδίο παιγνιδιών» για εθνικές «φιλοδοξίες».

«Η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε περιοχή έντασης. Ο σεβασμός για το διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», ανέφερε η γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί σε μήνυμά της στο Twitter προσθέτοντας πως η Ανατολική Μεσόγειος «δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο παιγνιδιών για τις φιλοδοξίες ορισμένων· είναι ένα κοινό αγαθό».

«Το μήνυμά μας είναι απλό: προτεραιότητα στον διάλογο, συνεργασία και διπλωματία ώστε η ανατολική Μεσόγειος να γίνει μια περιοχή σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ακόμη η γαλλίδα υπουργός Άμυνας.