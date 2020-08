Πολιτική

Τσίπρας: Η κυβέρνηση αδυνατεί να προασπίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Σκληρή κριτική από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπρουργό στη συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση των συμφωνιών με Αίγυπτο και Ιταλία.

Για «εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο με εντάσεις στην περιοχή, κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, την Κύπρο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την περιοχή μας» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του σήμερα στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συμφωνίες ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, ενώ περιέγραψε δύο στόχους που θα έπρεπε να έχει μια «συγκροτημένη εθνική στρατηγική».

«Έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία που γίνεται ολοένα και πιο επιθετική αξιοποιώντας την στήριξη που της παρέχει ο διεθνής παράγοντας, που τις παρέχουν οι ΗΠΑ στη Λιβύη, αξιοποιώντας τις αδυναμίες της ΕΕ, μια γείτονα που θέλει να παίξει ρόλο περιφερειακής δύναμης, να καταστεί ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο, με έναν ηγέτη, ο οποίος ιδίως μετά το 2016 βρίσκεται σε μία άλλη σφαίρα, θεωρεί τον εαυτό του παγκόσμιο αρχηγό του ισλαμικού κινήματος και δεν διστάζει να προκαλεί με τις δηλώσεις του και τη συμπεριφορά του», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «απέναντι σε αυτήν την Τουρκία, απέναντι στην προφανή επιθετική αλλά σαφή στρατηγική», «οφείλουμε προφανώς να είμαστε ενωμένοι». «Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκούν λόγοι ενότητας. Απαιτείται και μία σαφής εθνική στρατηγική με αρχή μέση και τέλος», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού που προηγήθηκε, σχολίασε ότι έλπιζε πως «έστω τώρα, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές», να διακρίνει «τα στοιχεία μιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής απέναντι σ' ένα γείτονα που κλιμακώνει μια επιθετική στρατηγική», αλλά τελικά «δεν το εισέπραξε».

«Είναι υποχρέωση και καθήκον της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλά τη γλώσσα της αλήθειας στα εθνικά θέματα», τόνισε.

«Για εμάς ήταν, είναι και θα είναι σαφές, ότι μια τέτοια εθνική στρατηγική, με αρχή, μέση και τέλος μπορεί να έχει μόνο δύο, πολύ συγκεκριμένους στόχους», συνέχισε και διευκρίνισε:

«Πρώτον, την αποφασιστική υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας» και «δεύτερον, την επανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία, για την επίλυση της διαφοράς μας για την υφαλοκρηπίδα που ταυτίζεται με την ΑΟΖ, με προσφυγή στη Χάγη, αν χρειαστεί αν εκ νέου οι διερευνητικές αποτύχουν».

Συνεχίζοντας είπε: «Ηταν η Ελλάδα που μετά από τριάντα χρόνια εγκατέλειψε τη πολιτική της ακινησίας και έλυσε προς το συμφέρον της το ζήτημα της ονομασίας των Βόρειων γειτόνων μας, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ώστε σήμερα η αεράμυνα της Βόρειας Μακεδονίας να καλύπτεται από την ελληνική Πολεμική αεροπορία– όχι την Τουρκία. Αυτή ήταν η Ελλάδα που μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών, αντέστρεψε την τύχη δύο χωρών στα βόρεια σύνορά μας – της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Αυτό που βλέπουμε όλοι οι Έλληνες, εδώ και δέκα μέρες, είναι μια Κυβέρνηση που αδυνατεί να υπερασπιστεί τις ίδιες της τι αποφάσεις και κυρίως αδυνατεί να προασπίσει αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα Ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού. Μία Κυβέρνηση που προτείνει σταθερά στην Τουρκία διάλογο – αλλά δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα επανέλθουμε σε αυτόν».