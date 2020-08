Κόσμος

ΗΠΑ: νεκροί σε διαδηλώσεις για τον σοβαρό τραυματισμό αφροαμερικανού

Εικόνες χάους στο Ουισκόνσιν, με βίαια επεισόδια και οδομαχίες ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες την περασμένη νύκτα στην πόλη Κενόσα των ΗΠΑ, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις στη διάρκεια διαδηλώσεων οργής μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αφροαμερικανού, Τζέικομπ Μπλέικ, από σφαίρες λευκού αστυνομικού.

«Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και ένας τρίτος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, που όμως δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του», ανακοίνωσε μέσω του Twitter η αστυνομία της Κενόσα.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν σ' αυτή την πόλη του Ουισκόνσιν, όταν εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για τρίτη διαδοχική νύκτα μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που δείχνει τον Τζέικομπ Μπλέικ να τραυματίζεται σοβαρά στην πλάτη από τις σφαίρες ενός λευκού αστυνομικού στην Κενόσα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους δρόμους της Κενόσα ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Σε άλλα βίντεο διακρίνει κανείς τραυματίες στο έδαφος.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Στο ένα βίντεο φαίνονται πολλοί άνθρωποι να κυνηγούν έναν άνδρα που τρέχει στον δρόμο κρατώντας ένα τουφέκι, καθώς πιστεύουν πως είχε πυροβολήσει έναν άλλο. Ένας από τους διώκτες του φαίνεται να τον κλωτσάει με φόρα αφού αυτός πέφτει στο έδαφος και ένας άλλος προσπαθεί να αρπάξει το όπλο του. Φαίνεται να πυροβολείται από μικρή απόσταση και να πέφτει στο έδαφος.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει έναν άνδρα που μοιάζει να έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι και άνθρωποι να προσπαθούν να τον περιθάλψουν και ένα άλλο δείχνει έναν άνδρα που φέρει σοβαρό τραύμα στο χέρι.