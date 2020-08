Αθλητικά

Χάρι Μαγκουάιρ: Κατέθεσαν έφεση οι δικηγόροι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες μετά από επεισόδιο στο νησί της Μυκόνου.

Οι δικηγόροι του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, άσκησαν έφεση εναντίον της απόφασης του δικαστηρίου της Σύρου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για πολλαπλές κατηγορίες μετά από επεισόδιο στο νησί της Μυκόνου την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέφερε το Reuters.

«Ναι, ο δικηγόρος του Μαγκουάιρ, Αλέξης Αναγνωστάκης, υπέβαλε έφεση» ανέφερε μια από τις πηγές που πρόσκεινται στη διαδικασία.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή, αφού κρίθηκε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε κριθεί ένοχος για σωματική βλάβη, απόπειρα δωροδοκίας, βία κατά δημόσιων υπαλλήλων και προσβολή μετά τη σύλληψή του στη Μύκονο.

Η διαδικασία στο δικαστήριο της Σύρου, όπου εκπροσωπήθηκε ο Μαγκουάιρ από τους δικηγόρους του, διήρκεσε περισσότερες από επτά ώρες.