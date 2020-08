Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: καμία μάσκα δεν μπορεί να κρύψει το αντικοινωνικό πρόσωπο της ΝΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση από τον Χαρίτση για τα ΚΔΑΠ, αλλά και τα ΚΔΠΑμεΑ.

Για "αντικοινωνική πολιτική" στον τομέα της Παιδείας κατηγορεί την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης σε σημερινή γραπτή του δήλωση.

"Η αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα της Παιδείας επιβεβαιώνεται καθημερινά" σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι "μετά το μπάχαλο με το άνοιγμα των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας, η ελληνική κοινωνία έκπληκτη μαθαίνει ότι 65.000 παιδιά αποκλείονται από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΠΑμεΑ)".

"Εδώ δεν χωράνε επικοινωνιακές παράτες! Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα όλα τα παιδιά με πλήρεις φακέλους να πάρουν voucher για βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ", τονίζει και καταλήγει.

"Σήμερα η «επιτελική» κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κατεδαφίζει μια κατάκτηση του κοινωνικού κράτους σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Πλέον καμία μάσκα δεν μπορεί να κρύψει το αντικοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας".