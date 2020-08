Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το Βέλγιο αναθεώρησε προς τα κάτω τον αριθμό των θυμάτων

Παρά τη μείωση του αριθμού των θυμάτων, το Βέλγιο εξακολουθεί να διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά στο ποσοστό θνητότητας σε σχέση με τον πληθυσμό.

Το Βέλγιο, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θρηνεί το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από την πανδημία του κορονοϊού, αναθεώρησε σήμερα προς τα κάτω τον αριθμό των θανάτων, εξαιτίας μιας ελαττωματικής καταγραφής των θανάτων την άνοιξη σε ορισμένους οίκους ευγηρίας.

Έτσι ο αριθμός αυτός, που πλησίαζε τις τελευταίες ημέρες το όριο των 10.000, βρίσκεται σήμερα μετά την αναθεώρηση αυτή στους 9.878 θανάτους, διευκρίνισε το επιστημονικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας Sciensano.

Η διόρθωση είναι αποτέλεσμα «πιο λεπτομερών πληροφοριών» που δόθηκαν από τις φλαμανδικές περιφερειακές αρχές για το προφίλ ορισμένων ανθρώπων που πέθαναν σε οίκους ευγηρίας στο βόρειο τμήμα της χώρα ανάμεσα στον Μάρτιο και τον Ιούνιο, εξήγησε εκπρόσωπος του Sciensano, η Φρεντερίκ Ζακόμπ.

Οι διευκρινίσεις αυτές επέτρεψαν να αναδειχθούν «θάνατοι που είχαν καταγραφεί δύο φορές» ή διαφορετικές αιτίες θανάτου, που κατέληγαν σε ένα «καθαρό ισοζύγιο μείον 121», πρόσθεσε η Ζακόμπ σε συνέντευξη Τύπου.

Το Βέλγιο, μια χώρα 11,5 εκατ. κατοίκων, καταγράφει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά θνητότητας στον κόσμο σε σχέση με τον πληθυσμό του.

Συγκριτικά στη Γαλλία, που έχει εξαπλάσιο πληθυσμό, έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 30.544 θάνατοι. Το ποσοστό θνητότητας (περίπου 452 θάνατοι ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους) είναι σαφώς μικρότερο του βελγικού (852), σύμφωνα με στοιχεία που συνέθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο

Οι βελγικές αρχές επέλεξαν από την αρχή της πανδημίας, πριν από έξι μήνες, μια ευρεία καταγραφή των θανάτων, προσθέτοντας αυτούς που επήλθαν στο νοσοκομείο και αυτούς στους οίκους ευγηρίας.

Περιλαμβάνονται επίσης θάνατοι που συνδέονται πιθανόν με τον ιό, χωρίς απαραίτητα να έχει γίνει τεστ που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει αυτή την υποψία.

Κατά την κορύφωση της πανδημίας τον Απρίλιο, το Βέλγιο κατέγραψε για περίπου δέκα ημέρες περισσότερους από 250 θανάτους καθημερινά, με ένα ρεκόρ 342 στις 12 Απριλίου, πάντα σύμφωνα με τους αριθμούς του Sciensano.

Το όριο των 5.000 θανάτων ξεπεράστηκε στις 17 Απριλίου.

Οι ένοικοι των περίπου 1.500 οίκων ευγηρίας στο Βέλγιο επλήγησαν σκληρά από την πανδημία.

Τα ιδρύματα αυτά κατέγραψαν περίπου τους ήμισυ από το σύνολο των θανάτων στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία· μια αναλογία που φθάνει σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) αν περιληφθούν και οι ένοικοι των οίκων ευγηρίας που πέθαναν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που είχε κάνει τον Ιούλιο η οργάνωση Γιατροί χωρίς σύνορα του Βελγίου.