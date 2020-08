Πολιτική

Τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τους Ανθρωποφάγους

Δεν σταματούν τις προκλήσεις οι Τούρκοι στο Αιγαίο.

Απτόητοι συνεχίζουν οι Τούρκοι τις υπερπτήσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Λίγο μετά τις 15:00 (στις 15:07) ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από το νησί Ανθρωποφάγοι στα 21.000 πόδια.

Ένα λεπτό αργότερα (15:08), δεύτερο ζευγάρι τουρκικών F-16 πέταξε ξανά πάνω από τους Ανθρωποφάγους, στις 12.000 πόδια.\

Επιπρόσθετα, στις 16.29 ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις άνωθεν των νησιών Παναγίας και Οινουσσών στα 25.000 πόδια.